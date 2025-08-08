閩對台徵才2100餘職缺

在6日舉辦的第三屆「好年華 聚福州」閩台青年人才研學營活動上，福建省229家用人單位發布了2123個台灣人才崗位，涵蓋教育、醫療、科技、金融等領域。其中，年薪20萬元（人民幣，下同）以上崗位有222個，最高年薪達100萬元。

中新社報導，在當天的活動上，福州市人才發展集團設立了「好年華 聚福州」人才服務驛站，提供政策咨詢解讀、崗位精準匹配及人才職業測評等服務。該驛站從上述2123個崗位篩選出126家優質單位的1371個重點崗位，以展板形式發布。當天，海峽銀行、閩江學院、福州外語外貿學院等9家重點用人單位在人才服務驛站擺攤，與台灣青年開展洽談對接。

福州市人才發展集團相關負責人表示，設立人才服務驛站的目標是把服務送到台灣青年身邊，解決他們最關心的政策怎麼享、崗位哪裡找、發展如何規畫等實際問題。此次發布的崗位也同步發布在「好年華 聚福州」人才網、「台陸通」綜合服務平台等多個線上平台。

另，6日在福州舉辦的第十三屆海峽青年薈·海峽鄉建鄉創系列活動中，有26名台灣青年與閩台鄉建鄉創團隊完成就業簽約，12個台灣企業運營項目簽約落地。

福建省青年建築師協會秘書長劉炳輝介紹，隨著簽約項目的推進與實訓計畫的實施，兩岸青年將在鄉建鄉創領域持續攜手，讓福建鄉村煥發新生。為期兩天的活動中，兩岸青年走進福州多個社區及鄉鎮開展實地調研，從創意路演到簽約啟程，聚焦合作落地。

參與本次活動的台灣青年鄭姓設計師說，台灣在鄉村振興、社區營造方面已有多年經驗，而大陸近年來在鄉村振興方面發展迅速，很適合台灣青年發揮特長。

自2018年以來，福建在大陸首創以鄉建鄉創為主題的閩台合作模式、第三方全程輔導服務模式和兩岸建築師聯合駐村模式。據統計，截至目前，福建共引進了174支台灣團隊，643名台灣專業人才入閩服務近600個村莊，覆蓋93%的縣（市、區）。