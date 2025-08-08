陸「小巨人」企業 經濟增長新動能

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
大陸「小巨人」企業蓬勃發展，圖為浙江省金華市金義新區的潤馬光能科技（金華）有限公司5G車間，自動化設備在生產光伏組件。（新華社）
2024年，中國規模以上專精特新「小巨人」工業企業實現營業收入4.84萬億元（人民幣，下同），同比增長3.9%。「小巨人」企業以占全國規模以上工業中小企業約3%的數量，貢獻了6%的營業收入和9.7%的利潤，成為推動經濟增長的新動能。

中新社報導，中國工業和信息化部副部長、國家國防科技工業局局長單忠德6日在媒體撰文表示，專精特新中小企業發成為推動經濟增長的關鍵力量。截至2024年底，全國專精特新中小企業超14萬家，專精特新「小巨人」企業達1.46萬家。

專精特新中小企業呈現出強勁的增長韌性與活力。2024年，A股新上市企業中專精特新中小企業占比超80%，累計有2028家專精特新中小企業在A股上市；有146家專精特新中小企業進入全球獨角獸榜，占當年中國獨角獸企業數量的43%。

近年來，中國專精特新中小企業的創新能力加速躍升，日益成為創新重要來源。2024年，「小巨人」企業平均研發投入占營業收入比重達7%，擁有32.74萬項發明專利，平均授權發明專利22項，同比增長三成，遠高於同規模企業。有2000多家「小巨人」企業承擔過國家重大科技項目。 　　

此外，專精特新中小企業在穩鏈固鏈強鏈中發揮關鍵作用。「小巨人」企業中，製造業企業占比88%，六成位於工業基礎領域，超八成企業分布在戰略性新興產業鏈上，九成企業至少為3家國內外知名企業直接配套。

單忠德表示，工信部將一體推進創新賦能、數字賦能、服務賦能、人才賦能、生態賦能「五個賦能」，持續擦亮專精特新金字招牌，推動專精特新中小企業培育工作取得新突破。

