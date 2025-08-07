中國提出到2027年 腦機接口技術取得突破

大陸工信部、國家發展改革委、教育部等七部門聯合印發《關於推動腦機接口產業創新發展的實施意見》，其中提出到2027年，腦機接口關鍵技術取得突破，初步建立先進的技術體系、產業體系和標準體系。

新華社報導，腦機接口通過在腦與機器之間建立信息通道，實現生物智能與機器智能的協同交互，是生命科學和信息科學融合發展的前沿技術。當前，腦機接口創新成果持續湧現，產業加速壯大，正孕育顛覆性突破，已成為科技創新和產業創新深度融合的重要領域。意見以提升腦機接口產業創新能力為主攻方向，加強前瞻謀劃和政策引導，加快培育形成未來產業新賽道。

該意見提出，到2027年，腦機接口產品在工業製造、醫療健康、生活消費等加快應用；產業規模不斷壯大，打造2至3個產業發展集聚區，開拓一批新場景、新模式、新業態。到2030年，腦機接口產業創新能力顯著提升，形成安全可靠的產業體系，培育2至3家有全球影響力的領軍企業和一批專精特新中小企業。

該意見還部署了一系列重點任務，包括加強基礎軟硬件攻關；打通行業應用壁壘，加快創新成果落地；加強試驗驗證平台建設，提升產品應用檢測能力；發展壯大腦機接口領域領軍企業，促進腦機接口中小企業創新供給；建立腦機接口技術標準體系，佈局標準化發展路線圖等。