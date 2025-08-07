快訊

中國提出到2027年 腦機接口技術取得突破

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
中國提出到2027年腦機接口技術取得突破。（網路照片）
大陸工信部、國家發展改革委、教育部等七部門聯合印發《關於推動腦機接口產業創新發展的實施意見》，其中提出到2027年，腦機接口關鍵技術取得突破，初步建立先進的技術體系、產業體系和標準體系。

新華社報導，腦機接口通過在腦與機器之間建立信息通道，實現生物智能與機器智能的協同交互，是生命科學和信息科學融合發展的前沿技術。當前，腦機接口創新成果持續湧現，產業加速壯大，正孕育顛覆性突破，已成為科技創新和產業創新深度融合的重要領域。意見以提升腦機接口產業創新能力為主攻方向，加強前瞻謀劃和政策引導，加快培育形成未來產業新賽道。

該意見提出，到2027年，腦機接口產品在工業製造、醫療健康、生活消費等加快應用；產業規模不斷壯大，打造2至3個產業發展集聚區，開拓一批新場景、新模式、新業態。到2030年，腦機接口產業創新能力顯著提升，形成安全可靠的產業體系，培育2至3家有全球影響力的領軍企業和一批專精特新中小企業

該意見還部署了一系列重點任務，包括加強基礎軟硬件攻關；打通行業應用壁壘，加快創新成果落地；加強試驗驗證平台建設，提升產品應用檢測能力；發展壯大腦機接口領域領軍企業，促進腦機接口中小企業創新供給；建立腦機接口技術標準體系，佈局標準化發展路線圖等。

規模 科學 中小企業

相關新聞

大陸「好房子」新政上路 學者：新房價升中古屋有壓

中國房市陷入長期低迷，官方日前相隔10年召開「城市工作會議」，前復旦大學學者蔡為民分析，會議定調將使中國城市發展邏輯轉向...

中國提出到2027年 腦機接口技術取得突破

大陸工信部、國家發展改革委、教育部等七部門聯合印發《關於推動腦機接口產業創新發展的實施意見》，其中提出到2027年，腦機...

陸召開中央城市工作會議 專家估一線城市今年底企穩

大陸時隔10年在北京召開中央城市工作會議，兩岸房地產專家、復旦大學地產運作研究所前所長蔡為民7日表示，該會議目的是引領城...

中芯第2季淨利年減19.5％ 估Q3毛利率18%至20%

大陸晶圓代工龍頭中芯國際7日發布喜憂參半的第2季財報，雖然營收保持強勁增長態勢，但淨利潤大幅下滑，為1.32億美元（新台...

大陸央行連九月增持黃金...7月外匯儲備結束連增 年減0.76%

大陸央行7日發布最新數據顯示，大陸7月末黃金儲備報7,396萬盎司，較上月增加6萬盎司（約1.86噸），為連續第九個月增...

比亞迪擬攻台灣市場 陸委會：贊成基於國安高度審查

大陸電動車大廠比亞迪近日傳出夜宴官員，並欲透過代理商，從泰國廠掛上「騰勢」品牌進口來台。陸委會副主委兼發言人梁文傑7日表...

