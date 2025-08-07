快訊

松山機場大跳電！乘客錯愕「現場黑一片」延後起飛 民航局回應了

立委申報財務曝光 「綠營這位」估身家上億、林思銘負債最高

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸「好房子」新政上路 學者：新房價升中古屋有壓

中央社／ 上海7日電
5月1日起實施的「好房子」政策有助新房價格回升，但恐衝擊中古屋市場。大陸房市示意圖。路透
5月1日起實施的「好房子」政策有助新房價格回升，但恐衝擊中古屋市場。大陸房市示意圖。路透

中國房市陷入長期低迷，官方日前相隔10年召開「城市工作會議」，前復旦大學學者蔡為民分析，會議定調將使中國城市發展邏輯轉向「存量提質增效」。同時，5月1日起實施的「好房子」政策有助新房價格回升，但恐衝擊中古屋市場。

前復旦大學房地產研究中心地產運營研究所長蔡為民今天舉行「城市會議與土拍奇蹟下的樓市前景」講座。蔡為民表示，中共日前相隔10年召開「城市工作會議」，意味著房市發展陷入瓶頸，中國從2022年開始救房市，但從未出現救了3年依舊沒有起色的狀況。

蔡為民首先引用數據，指中國房市從2021年9月前後開始下跌，至今各大城市跌幅都超過20%以上。而今年7月15日召開的「城市工作會議」定調，未來中國房市發展從「增量擴張」轉向「存量提質增效」，不再像過去大拆大建，而是鎖定城市更新。

蔡為民引用數據指出，2025年上半年整體房市數據，無論是房價、房地產開發投資、新建商品房銷售面積與銷售額等「幾乎全面向下」，土地市場也呈現疲態，房企購地需求已連續78個月下滑，待售面積更達到7.8億平方公尺，是1987年以來的最高紀錄。

此外，房企到位資金也持續緊縮，只有「利用外資」逆勢成長25.4%。蔡為民表示，一方面擔心大量利用外資，可能導致無法還錢的恆大悲劇重演，但也不排除可能是外資以投資開發商的方式逢低買進。

值得注意的是，今年7月的中國的新房價格出現回升跡象，而中古屋價格則持續下跌，顯示政策主導下，新房被視為救市主力。蔡為民指出，目前政策可能採取「用一手（新房）代二手（中古屋），必要時犧牲二手」的策略。

中國住建部5月1日起實施「好房子」政策，規定高得房率（亦即低公設比）、降低容積率、優化採光通風等。蔡為民分析，該政策是個雙面刃，將使各線城市的新房價格走出行情。但隨著「好房子」數量成長，中古屋就會面臨更大的壓力。

房子 外資

延伸閱讀

陸召開中央城市工作會議 專家估一線城市今年底企穩

北韓狂推多胎新聞催生！五胞胎名字藏玄機 三胎家庭送新房、縮工時

兩岸大學辯論賽 廈門大學奪冠

交付高峰已過 陸房企保交付壓力減輕

相關新聞

大陸「好房子」新政上路 學者：新房價升中古屋有壓

中國房市陷入長期低迷，官方日前相隔10年召開「城市工作會議」，前復旦大學學者蔡為民分析，會議定調將使中國城市發展邏輯轉向...

大陸提出到2027年 腦機接口技術取得突破

大陸工信部、國家發展改革委、教育部等七部門聯合印發《關於推動腦機接口產業創新發展的實施意見》，其中提出到2027年，腦機...

陸召開中央城市工作會議 專家估一線城市今年底企穩

大陸時隔10年在北京召開中央城市工作會議，兩岸房地產專家、復旦大學地產運作研究所前所長蔡為民7日表示，該會議目的是引領城...

中芯第2季淨利年減19.5％ 估Q3毛利率18%至20%

大陸晶圓代工龍頭中芯國際7日發布喜憂參半的第2季財報，雖然營收保持強勁增長態勢，但淨利潤大幅下滑，為1.32億美元（新台...

大陸央行連九月增持黃金...7月外匯儲備結束連增 年減0.76%

大陸央行7日發布最新數據顯示，大陸7月末黃金儲備報7,396萬盎司，較上月增加6萬盎司（約1.86噸），為連續第九個月增...

比亞迪擬攻台灣市場 陸委會：贊成基於國安高度審查

大陸電動車大廠比亞迪近日傳出夜宴官員，並欲透過代理商，從泰國廠掛上「騰勢」品牌進口來台。陸委會副主委兼發言人梁文傑7日表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。