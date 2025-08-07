陸召開中央城市工作會議 專家估一線城市今年底企穩

快訊

聯合報／ 記者陳湘瑾／上海即時報導
兩岸房地產專家、復旦大學地產運作研究所前所長蔡為民7日主講「城市會議與土拍奇蹟下的樓市前景」。記者陳湘瑾／拍攝
兩岸房地產專家、復旦大學地產運作研究所前所長蔡為民7日主講「城市會議與土拍奇蹟下的樓市前景」。記者陳湘瑾／拍攝

大陸時隔10年在北京召開中央城市工作會議，兩岸房地產專家、復旦大學地產運作研究所前所長蔡為民7日表示，該會議目的是引領城市與房地產發展的方向與邏輯，召開原因在於現在形勢非常嚴峻，在多元因素影響下，大陸從未經歷過拉抬房價、拯救房市卻仍救不起來的情況。他也預估，大陸一線城市房市會在2025年底前企穩。

蔡為民7日在講座「城市會議與土拍奇蹟下的樓市前景」表示，預估大陸一線城市會在2025年底前企穩，原因是政策寬鬆空間大、人口流入剛性需求強以及城中村改造加速；杭州和成都等強二線城市會在2026至2027年企穩，因產業與人口吸附力強，但庫存壓力需要時間消化；三四線城市則會在2027年後或更晚，因庫存周期長、人口流出，需依賴政府收儲托底，房價下跌趨勢難趨緩。

他指出，從今年上半年數據來看，大陸房市不容樂觀，包括房價總體價格、全國房地產開發投資、房地產開發企業房屋施工面積等幾乎所有數據都是向下。為此大陸政府也在上半年於各地推出超過340條措施，包括公積金政策優化、發放購房補貼、擴大房票使用區域、以舊換新等。

不過值得注意的是，雖然今年上半年房地產開發企業到位資金下降6.2%至人民幣5兆202億元，但是其中利用外資為人民幣17億元，增長25.4%。蔡為民認為，由於大陸房價從2021年9月跌到現在，不排除是外資進入抄底，而最簡單的模式就是投開發商。

針對7月14日至15日中央城市工作會議在北京舉行。蔡為民表示，此次政策和新方向從增量擴張到存量提質，包括「人房地錢」聯動機制，以及將重心從過去三四年要求的「刺激需求」轉向「優化供給、保障民生」。他認為，從各項工作事項中也能看到明顯的「國進民退」，而這一部分原因是考量到目前中美關係的發展，大陸政府必須集中力量辦大事，將資源掌握在政府手裡。

蔡為民最後指出，隨著二手房價震盪向下的可能，以及對未來發展喪失信心而難以把持價位的時候，未來大陸的經濟發展，房地產的角色扮演會由先鋒變成後衛，從創造GDP的源泉變成最後的結果，意即過去是有錢就有房，現在是有房才有錢。

