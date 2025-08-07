聽新聞
中芯第2季淨利年減19.5％ 估Q3毛利率18%至20%
大陸晶圓代工龍頭中芯國際7日發布喜憂參半的第2季財報，雖然營收保持強勁增長態勢，但淨利潤大幅下滑，為1.32億美元（新台幣39億元），年減19.5%。
中芯國際對第3季指引較為謹慎，毛利率18%到20%，曝露出這家晶圓代工巨頭正面臨的現實挑戰。
根據財報，中芯國際第２季營收22.09億美元，年增16.2%；淨利潤1.32億美元，年減19.5%，毛利率為20.4%，與上季相比下降2.1個百分點，但較去年同期大幅提升6.5個百分點。
產能利用率上升至89%，與上季相比提升2.9個百分點。
華爾街見聞報導，中芯國際第2季經營開支2.99億美元，與上季相比暴增52.4%，與去年相比增長68.1%，成為財報中最大的預期差。
中芯國際對第3季營收與第2季相比增長5%到7%的指引相對積極，但毛利率18%到20%的指引，低於第2季的20.4%，暗示管理層對盈利能力持謹慎態度。
這一指引可能反映幾個現實：一是行業競爭加劇對價格的壓力；二是新產能爬坡期的成本影響；三是產品結構調整的過渡期影響。
