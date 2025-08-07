快訊

大陸央行連九月增持黃金...7月外匯儲備結束連增 年減0.76%

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸央行7日發布最新數據顯示，大陸7月末黃金儲備報7,396萬盎司，較上月增加6萬盎司（約1.86噸），為連續第九個月增持黃金。（路透）

大陸央行7日發布最新數據顯示，大陸7月末黃金儲備報7,396萬盎司，較上月增加6萬盎司（約1.86噸），為連續第九個月增持黃金。另據大陸外匯管理局統計最新數據顯示，截至2025年7月末，大陸外匯儲備規模為32,922億美元，較6月末下降252億美元，降幅為0.76%，結束連續增長的狀態。

大陸外管局表示，7月受主要經濟體宏觀經濟數據、貨幣政策及預期等因素影響，美元指數上漲，全球金融資產價格漲跌互現。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，導致當月外匯儲備規模下降。

大陸外匯儲備在今年前6個月保持連續增長，上半年合計增長1,150.65億美元。今年前7個月，中國外匯儲備分別增加66.79億美元、182億美元、134.41億美元、410億美元、36億美元、321.67億美元，7月減少251.87億美元。

對於大陸央行增持黃金的戰略意涵，梳理一段時間以來的分析，共有幾種意涵：一是在美元信用弱化下，優化國際儲備組合的主動作為；二是增強人民幣國際化的信用基石；三是應對全球經濟不確定性的有效手段，黃金具備避險、抗通膨屬性。

按此前陸媒估算，截至2025年6月末，中國大陸黃金儲備佔外匯儲備的比例為‌7.32%，全球央行黃金儲備佔比平均約為15%，代表大陸黃金儲備仍有相當大的成長空間。

世界黃金協會7月曾發布《2025年全球央行黃金儲備調查》，逾九成的受訪央行預計未來12個月內全球央行將繼續增持黃金，這一比例創下自2019年首次針對該問題進行調查以來的最高紀錄。

世界黃金協會發布的2025年第2季《全球黃金需求趨勢報告》顯示，第2季全球央行購金總量仍保持高位，但增速有所下滑。報告顯示，第2季全球央行黃金增儲量年減21%。購金前五的央行或主權基金為：波蘭央行、阿塞拜疆國家石油基金、土耳其央行、哈薩克斯坦共和國央行和大陸央行。

