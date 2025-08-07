比亞迪擬攻台灣市場 陸委會：贊成基於國安高度審查

大陸電動車大廠比亞迪近日傳出夜宴官員，並欲透過代理商，從泰國廠掛上「騰勢」品牌進口來台。陸委會副主委兼發言人梁文傑7日表態，贊成經部立場，基於國家安全、車輛安全和資訊安全以及台灣產業發展，對中國大陸品牌車「高度審查」。

梁文傑7日下午主持陸委會例行記者會，首先，對於比亞迪近期動向，是否有陸方高層來台，梁文傑回應說，目前沒有查到太古汽車有邀請中國大陸商務人士來台的案件。

但梁文傑補充，若是比亞迪派人來台，不一定都是中國大陸籍，例如對方擁有美國籍等，就不需要經過大陸地區人民來台的審查，可能「連簽證都不用就可以進來」。

梁文傑接著表示，陸委會立場是，因為中國大陸的電動車受到其政府大量補貼，生產過剩，價格達到非常低，對外低價傾銷，另還有資安問題，因電動車聯網性質，在陸上開可蒐集到大量資訊，我方無法確認安全性，訊息收集之後放在哪裡，做什麼使用等。

因此，梁文傑說，我們基本上贊成經濟部立場，基於國家安全、車輛安全和資訊安全以及台灣產業發展，對中國大陸品牌車要以各種方式進入我國市場，都會「高度審查」。

另對於近期傳出一名大陸籍抖音網紅，以商務名義申請來台，卻被發現環島直播，行程疑似與我漢光演習的敏感區域重疊。梁文傑表示，該案確實已遭查獲，台灣代辦旅行社可能涉及兩岸條例第七十九條規定，可能面臨三年以上十年以下有期徒刑，若還有偽造文書，可能有七年以下有期徒刑。

梁文傑說，類似案件長年來一直都有發生，可以想見只要申請文件，就會有類似的代辦機構，以陸委會立場來說，若被抓到違法，以後該旅行社、相關負責人等，「相關申請案件就是都不會過關」。