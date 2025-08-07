中國7月出口總值年增7.2% 對美直接出口年減21.6%

快訊

中央社／ 台北7日電

中國海關總署今天公布，中國7月出口總值按美元計價年增7.2%，高於市場預期。但數據顯示，中國對美國直接出口總值年減21.6%。至於對被指用來「洗產地」再轉口美國的東協國家，出口總值年增逾16%。

據中國海關總署公布，7月以美元計價出口總值年增7.2%，高於市場預期的5.6%；進口按年增長4.1%，市場預期則為下降1%。

數據顯示，中國對美國直接出口總值年增21.67%，對東協國家包括越南、馬來西亞、印尼及泰國等國出口年增16.59%。對歐盟出口則年增9.2%。

數據又顯示，中國7月的整體貿易順差為982.4億美元，較6月的逾1000億美元下降。中國對美國出口總值較進口總值多約2倍，顯示中國對美國仍有龐大的貿易順差。

路透社7日報導分析，美中關稅休戰將於12日屆滿，外界正等待雙方公布是否會延長休戰，再加上7日起美國開始對透過中轉國轉運至美國的貨品徵收40%關稅，

企業都把握機會提前出貨，導致7月中國的出口總值上升。

專家認為，數據顯示對中國而言，東南亞國家的市場變得較美國更重要。

不過，未來數月中國的出口情況存在變數，包括美國總統川普今天表示，將對購買俄羅斯石油的國家祭出更多二級制裁，不排除也對中國採取類似行動。

紐約時報今天報導形容，現在中國面臨的最大問題，是川普政府將在多大程度上落實遏制貨品「洗產地」後出口到美國的計畫。美國已開始對轉運到美的貨品徵收40%關稅，一位美國高級政府官員上週表示，美國計劃「在幾週內」發布新規，擴大轉運的適用範圍。

