中國7月出口總值年增7.2% 對美直接出口年減21.6%
中國海關總署今天公布，中國7月出口總值按美元計價年增7.2%，高於市場預期。但數據顯示，中國對美國直接出口總值年減21.6%。至於對被指用來「洗產地」再轉口美國的東協國家，出口總值年增逾16%。
據中國海關總署公布，7月以美元計價出口總值年增7.2%，高於市場預期的5.6%；進口按年增長4.1%，市場預期則為下降1%。
數據顯示，中國對美國直接出口總值年增21.67%，對東協國家包括越南、馬來西亞、印尼及泰國等國出口年增16.59%。對歐盟出口則年增9.2%。
數據又顯示，中國7月的整體貿易順差為982.4億美元，較6月的逾1000億美元下降。中國對美國出口總值較進口總值多約2倍，顯示中國對美國仍有龐大的貿易順差。
路透社7日報導分析，美中關稅休戰將於12日屆滿，外界正等待雙方公布是否會延長休戰，再加上7日起美國開始對透過中轉國轉運至美國的貨品徵收40%關稅，
企業都把握機會提前出貨，導致7月中國的出口總值上升。
專家認為，數據顯示對中國而言，東南亞國家的市場變得較美國更重要。
不過，未來數月中國的出口情況存在變數，包括美國總統川普今天表示，將對購買俄羅斯石油的國家祭出更多二級制裁，不排除也對中國採取類似行動。
紐約時報今天報導形容，現在中國面臨的最大問題，是川普政府將在多大程度上落實遏制貨品「洗產地」後出口到美國的計畫。美國已開始對轉運到美的貨品徵收40%關稅，一位美國高級政府官員上週表示，美國計劃「在幾週內」發布新規，擴大轉運的適用範圍。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言