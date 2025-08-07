押注人民幣穩定！陸企上半年出售貨幣期權 創歷史新高

在美元疲軟下，大陸企業押注人民幣穩定，並利用衍生性商品賺取額外利潤。數據顯示，上半年，大陸商業銀行為客戶出售的貨幣期權（currency options）創下歷史新高，達到1,325億美元。這意味大陸出口商不願將外匯收入兌換回低收益的人民幣，而是尋求對沖潛在的貨幣風險。

貨幣期權是一種期權合約，持有者有權（但非義務）在設定時間前以特定價格買入或賣出貨幣組合。其分為兩種類型：看漲和看跌。看漲期權給予持有者在到期日之前，以行權價買入貨幣組合的權利，而看跌期權給予交易者在到期日之前，按照行權價賣出貨幣組合的權利。

路透報導，美元普遍疲軟支撐了人民幣，但大陸國內經濟疲軟，以及與美國持續的貿易不確定性，限制了人民幣的上漲空間。

報導引述大陸外匯管理局的官方數據顯示，今年1月至6月，商業銀行為客戶出售的美元兌人民幣期權總額達到創紀錄的1,325億美元。儘管由於央行錨定人民幣，美元指數下跌了近11%，但人民幣兌美元在此期間仍升值了1.9%。一個月美元/人民幣隱含波動率約2.5%，為2024年7月以來的最低水準。

據2位銀行消息人士稱，一些銀行建議向企業客戶「出售買權」。一位消息人士指出，透過出售執行價格高於當前現貨水準的一年期美元/人民幣買權，企業客戶無論人民幣如何變動都能獲利。如果現貨匯率在12個月內走高，該期權將被行使，出口商將獲得更高的匯率。如果沒有走高，他們將獲得期權費用。

交易員和分析師表示，人行對人民幣匯率的嚴格控制，限制了人民幣匯率的波動，促使出口商利用人民幣匯率低的有利時機進行期權交易，以提高其美元資產的回報。