創全球紀錄！陸「AI製藥四小龍」晶泰科技 獲逾1,700億出海大單

港股上市公司晶泰控股公告稱，其子公司晶泰科技與生物製藥公司DoveTree達成總規模約470億港元（約合59.9億美元，新台幣1,781億元）的管線合作協議，創下人工智能（AI）＋機器人新藥研發領域訂單新紀錄。該訂單是迄今全球AI藥物發現領域公開的最大單筆合作，也是中國生物醫藥史上排名前列的License-out（指藥物早期研發，然後將項目授權給其他藥企做後期臨床研發和上市銷售）交易。

根據協議，晶泰控股將利用其基於「AI+機器人」的端到端人工智能藥物發現平台，為DoveTree選定的多個主要針對腫瘤學、免疫及炎症疾病、神經系統疾病及代謝失調領域的靶點，發現和開發小分子及抗體類候選藥物，DoveTree將獲得以上產品全球範圍的獨家開發和商業化權利。

晶泰控股稱，已收到協議約定的首付款5,100萬美元，而該數額已超出該公司2024年全年營收，且在最終協議的條款規限下，有權獲得4,900萬美元的進一步付款，並有資格獲得金額達58.9億美元的潛在監管里程碑及商業里程碑付款，以及基於產品年度淨銷售額的潛在個位數百分點的特許權使用費。

晶泰科技是一家基於量子物理，以人工智能賦能和機器人驅動的創新平台型科技公司。其與深度智耀、英矽智能、劑泰科技在大陸業界並稱「AI製藥四小龍」；DoveTree是一家創新生物製藥公司，由傳奇企業家Gregory Verdine博士創立。

AI製藥指以AI技術加入藥物研發領域，以加快藥物生產的進程。今年以來，海量資金正湧入AI製藥領域，大額訂單頻現：6月13日，阿斯利康與港股藥企石藥集團共同宣布達成戰略合作，潛在總金額超53億美元。諾和諾德、禮來、賽諾菲等國際藥企，也紛紛與AI公司簽署數億至數十億美元協議。

證券時報報導，中國大陸的AI製藥行業雖然起步晚，但近年發展迅速。據頭豹研究院數據，中國大陸AI製藥市場規模，從2019年的7千萬元人民幣，增至2024年的7.3億元人民幣，年複合增速達47.8%，預計2028年達58.6億元人民幣，年複合增速達68.3%。