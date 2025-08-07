H20晶片安全受質疑 大陸業界建議提交資料或機構背書

中國質疑輝達H20晶片安全疑慮，輝達則表示無後門、終止開關和監控軟體。中國業界人士表示，在地緣政治敏感期，政企領域傾向減少採購輝達晶片避險。輝達可能得透過提交資料或由國際機構背書，打消中方疑慮。

輝達H20晶片銷往中國一波三折，今年7月美國放行H20晶片後，中國政府質疑H20晶片有安全風險而約談輝達；輝達先前已強調，晶片不存在後門、終止開關和監控軟體，「這些絕不是構建可信系統的方式，也永遠不會是」。

中國經營報今天報導，天使投資人人工智慧專家郭濤表示，輝達的核心困境在於「自證清白」的技術門檻與信任赤字並存。一方面，晶片設計的封閉性阻礙外部監督，僅靠企業承諾無法滿足國家安全審查的需求；另一方面，美國出口管制背景下，H20晶片本就被質疑是定制的「殘次品」，此次風波更進一步強化市場對其安全性與可靠性的疑慮。

他說，儘管輝達強調「無後門」是商業倫理底線，但在地緣政治敏感期，政企領域的用戶更傾向採避險策略，如選擇國產晶片方案或減少採購輝達晶片。若要扭轉局面，輝達需開放部分技術文檔供第三方審計，或由國際權威機構背書，否則短期內市占率可能加速轉向中國國產晶片。

北京社科院副研究員王鵬表示，輝達的聲明雖否認存在後門、終止開關和監控軟體，但缺乏技術證據，僅透過文字聲明難以打消監管層和公眾對硬體安全風險的疑慮。中國國家網信辦要求提交詳細說明和證明資料，說明需通過技術審計、代碼審查或第三方驗證才能建立信任。

另外，H20晶片的安全風波，也讓中國國內業界認識到核心技術自主可控的重要性。

從事醫療大模型的丁明表示，他的公司之前有不少計畫使用H20晶片，這兩年正在加大對中國國產晶片的測試和應用力度，在一些情況下，中國國產晶片能滿足公司需求，只是在生態建設上還需要時間積累。

產業觀察家梁振鵬稱，H20事件凸顯核心技術自主可控的緊迫性，將加速中國國產GPU在數據中心、AI訓練等場景的替代進程，並推動更多本土企業轉向國產算力解決方案，為本土晶片企業提供更廣闊的市場驗證機會。

但也有專家表示，中國國產晶片仍有其困境。王鵬認為，中國國產晶片仍需突破性能瓶頸，包括H20晶片在推理場景的優勢、軟體生態成熟度不足等問題，建議可透過產學研協同創新、政府基金引導等方式加速追趕。