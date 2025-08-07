中國出口動能勝預期 對美貿易持續下滑、東南亞成新動力

中國7月出口表現優於市場預期，主因是中美關稅休戰期限將屆，企業加速出貨。同時，進口也出現一年來最大增幅，顯示內需逐步回溫。

根據中國海關週四公布的數據，7月出口以美元計年增7.2%，高於路透調查經濟學家預估的5.4%。進口則年增4.1%，創下自2024年7月以來最大增幅，遠優於市場預期的年減1.0%。

累計今年前七個月，中國出口年增6.1%，進口則年減2.7%。截至7月底，中國貿易順差達6835億美元，較去年同期成長32%。

Pinpoint資產管理公司總裁暨首席經濟學家張智威表示，今年以來出口對中國經濟形成「強力支撐」，但企業提前出貨的動能可能逐漸減弱。

儘管整體出口成長，但中國對美出口已連續四個月下滑，7月年減21.7%；自美進口也年減18.9%。相對地，對東南亞出口年增16.6%，進口則年減5.8%；對歐盟出口成長9.2%，進口則下滑1.6%。

在產品項目方面，稀土出口年增21.4%，達5994.3公噸；汽車出口成長26%，達69.4萬輛；半導體出口年增16%，達318億顆。進口方面，大豆進口年增18.4%，達1166萬噸；原油進口則成長11.5%。

美中雙方尚未就延長關稅休戰達成協議，現行休戰將於8月12日到期。中國出口至美國的商品目前面臨多重關稅，包括因芬太尼爭議加徵的20%關稅、原始10%基礎稅率，以及川普任內加徵的25%關稅。

川普近期更威脅將對藥品課徵高達200%的新關稅，並對購買俄羅斯石油的國家加徵約100%的「次級關稅」。

目前北京已同意解除對美國的稀土與磁材出口禁令，美方則同意恢復半導體設計軟體與生產材料的出口。輝達（Nvidia）則表示，美國政府正在審查其授權，可能允許恢復向中國客戶銷售H20晶片。

中國官方製造業採購經理人指數（PMI）7月降至49.3，低於6月的49.7，也未達市場預期。這是三個月來最低水準，顯示製造業景氣持續疲弱。