上次是25年前《還珠格格》…南韓SBS再引進陸劇 看上「這齣」古裝劇

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸男星肖戰主演的《藏海傳》，18日起將在韓國SBS Fil UHD頻道播出。圖／取自「藏海傳官微」
大陸男星肖戰主演的《藏海傳》，18日起將在韓國SBS Fil UHD頻道播出。圖／取自「藏海傳官微」

南韓新任總統李在明執政之後，陸、韓關係持續回暖。南韓為促進觀光，6日宣布，自9月29日起至明年6月30日，對大陸團客實施入境免簽政策。另外，南韓SBS電視台還將引進大陸男星肖戰主演的古裝劇《藏海傳》，是該台第2部引進的陸劇，上一次SBS引進陸劇還是25年前、2000年的《還珠格格》。

據極目新聞，由肖戰主演的電視劇《藏海傳》，將於8月18日晚間10點，在SBS Fil UHD頻道首播。SBS Fil UHD表示，《藏海傳》在韓國未播先熱、諮詢不斷，「韓國國內觀眾關注度極高，敬請期待。」

報導提到，SBS是南韓三大主流電視台（KBS、MBC）之一，《藏海傳》應該是近年唯一在南韓主流電視台播出的陸劇。

同時，SBS媒體網報導了《藏海傳》在陸播出後創下的多項紀錄，包含歷史古裝劇收視率總榜第2、近5年播出的古裝劇中最高收視率、2025年唯一市場占有率突破40%的電視劇、單日最高播放量突破1億次，並在優酷平台刷新了歷史最高預約量及人氣指數紀錄。

報導亦介紹男星肖戰，指他在2019年憑藉電視劇《陳情令》成名，躋身頂流，又透過《餘生，請多指教》、《玉骨遙》、《夢中的那片海》、《驕陽伴我》等作品，成為大陸最具代表性的頂級演員。

《藏海傳》由鄭曉龍、曹譯文執導，趙柳逸編劇，肖戰、張婧儀、周奇、黃覺領銜主演的古裝劇，豆瓣評分7.1，超過51萬人參與該劇打分。該劇在優酷播出後，熱度迅速破萬，打破平台紀錄。截至8月6日，「燈塔專業版」資料表明，該劇集均播放量為6645.7萬，超過第2名《以法之名》5,170萬的集均播放量。

南韓 古裝劇 電視劇

