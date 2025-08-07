跌破眼鏡！陸7月進出口數據優預期 分析指「關稅大限搶出口」

大陸海關總署7日公布數據稱，以美元計，7月大陸出口金額年增7.2%，增速較6月回升1.4個百分點；進口年增4.1%，漲幅較上月上升3.0個百分點，雙雙優於市場預期。分析認為，7月中國大陸優於預期的出口成績仍與「搶出口」現象有關，料8月搶出口效應減弱。

路透報導，7月出口額超過預期，因為在美國針對轉運徵收更嚴厲的關稅之前，製造商充分利用北京和華盛頓之間脆弱的關稅休戰，向中國出口商品，特別是向東南亞出口。

香港電台報導，資深經濟學家林樵基表示，大陸7月進出口表現與貿易氣氛改善有關，隨著中美延長關稅休戰期限，並估計海外買家為年底節日繼續從中國大陸進口商品，未來2個月付運期將較繁忙，且大陸未來數月出口數據或取得高單位數增長。

林樵基指出，大陸貿易夥伴逐步轉變，非美、非歐地方進口中國大陸商品增多，有利中國大陸長線貿易發展。他指出，中國與東南亞新興市場貿易關係愈來愈密切，預計大陸會繼續採取與非美、非歐地方簽訂貿易協議策略，分散風險。

界面新聞報導，東方金誠首席宏觀分析師王青表示，7月出口仍保持一定幅度正增長，主要是7月美國對等關稅「暫緩期」到期後，關稅政策反覆多變，外部不確定性增大，驅動國際貿易中的「搶出口」現象發酵，7月南韓出口增速加快1.6個百分點至5.9%，對大陸出口有一定帶動作用。

王青進一步指出，低基數效應也在一定程度上對7月出口帶來支撐。2024年7月，美元計價的出口同比增長6.9%，增速較6月下降1.6個百分點。

對於後市，王青保持謹慎態度。他認為8月出口增速下行風險較大。主要原因是近期美國與一些國家達成貿易協議，關稅水平總體上較對等關稅「暫緩期」內有較大幅度提高，8月美國對其他未達成貿易協議國家確定的關稅水平也有提高。這意味著8月各類「轉出口」、「搶出口」效應會進一步減弱。

王青稱，外需整體放緩，也會導致中國大陸對包括新興市場在內的各類經濟體出口增速放緩。往後看，中美經貿磋商將經歷複雜曲折的過程，今年外部環境波動，對大陸出口的拖累將主要在下半年顯現，後期出口年增速或進入負值區間。

事實上，7月數據發布前，市場認為7月可能是搶出口的轉折點，因此認為數據會逐步放緩。路透調查34位經濟學家的預測中位數，按美元計，7月大陸出口年增率為5.4％，低於6月的5.8％；進口則預料萎縮至-1.0％，較6月的1.1％轉為衰退。