首期投資1.24億…廣東暴雨「水上樂園」開業3天設備被沖走

大陸廣東清遠連日暴雨，斥資3,000萬元（人民幣，單位下同，約新台幣1.24億元）的清遠北江水上娛樂運動中心（水上樂園）的水上設施也被洪水沖走，目前暫停開放。陸媒指，該水上樂園於2日正式開業營運，僅3天後便遭遇此次意外。

陸媒《瀟湘晨報》指，據「清遠發布」公眾號3日報導，清遠北江水上娛樂運動中心是北江南岸全民健身運動中心的配套項目。該項目定位為廣東省面積最大的內河濱水娛樂運動中心，本次投入營運的1期項目投資約3,000萬元人民幣。首期開放區域，包括占地0.5公頃的「水上闖關大挑戰區」和0.35公頃的「水上兒童城堡」。

「清遠發布」指，該中心配備專業的水上運動設施和安全保障系統，提供卡丁船、電動衝浪板、摩托艇、水上飛艇等項目。預計年內可吸引遊客逾10萬人次。

《瀟湘晨報》6日聯絡北江水上娛樂運動中心，中心工作人員回應，對於此次颱風和暴雨強度「的確未能預計，超出預期」，但工作人員也表示，「沒有全部被沖走，只是部分，目前已經回收，損失也不是很大。」