營收不足瑞幸一半 星巴克擬出售中國業務70%股份

綜合中國媒體報導，近年星巴克在中國的營收下跌，星巴克第3季的營收不足中國本土咖啡品牌瑞幸的一半。星巴克正擬出售星巴克中國70%股份，目前評估的洽購對象包括京東、騰訊、高瓴等12家公司。

綜合中國媒體狐財經、紅餐網、第一財經、澎湃新聞等報導，星巴克7月29日的財報電話會議上，星巴克執行長尼柯爾（Brian Niccol）首次證實，公司正在尋找擁有共同願景和價值觀的戰略合作夥伴，正在對超過20個有強烈意願的機構進行評估，並希望保留中國業務相當比例的股權。

報導指出，星巴克正洽商出售星巴克中國70%股份，這部分股份是由一組買家瓜分，每個買家的持股比例均不超過30%。這意味著，星巴克會保留30%星巴克中國的股份，依舊是星巴克中國的大股東。

京東、騰訊、高瓴等12家公司或機構入圍。入圍公司可查閱星巴克中國業務的財務報表，以便評估並準備報價。

星巴克出售中國部分業務，與營收下跌有關。星巴克第3季的營收不足中國本土咖啡品牌瑞幸的一半。據瑞幸咖啡發布截至6月份的第2季財報，總淨收入達到123.59億元人民幣（約新台幣513億元），年增47.1%。

星巴克在中國的營收從2021財年的峰值37億美元下滑至2024財年的30億美元。星巴克中國截至6月的第3季財報顯示，中國區營收年增8%，至7.9億美元（約新台幣235億元），但客單價下跌4%。

報導指出，一方面消費環境疲軟，低價成為常態，咖啡品牌普遍面臨客單價下降的壓力。另一方面，中國咖啡市場競爭激烈，本土品牌瞄準低價市場，星巴克中國的品牌調性與適配市場價格能力面臨挑戰。