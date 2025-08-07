雙雙超市場預期！陸7月出口年增7.2% 進口年增4.1%

大陸海關總署7日公布7月進出口數據，按美元計，7月出口年增7.2%，增速比6月加快1.4個百分點，遠高於市場預期，創3個月新高，而月減1%；7月進口年增4.1%，增速加快3個百分點，有別於市場預期的跌1％，且較上月增6.2%；進出口總值年增5.9%。數據超出市場預期。

數據顯示，前7個月，按美元計，進出口總值年增2.4%，出口年增6.1%，進口年減2.7%。

從貿易夥伴來看，按人民幣計，前7個月，第1大貿易夥伴為東協，貿易總值為4.29兆元，年增9.4%，占外貿總值的16.7%；歐盟為第2大貿易夥伴，貿易總值為3.35兆元，增長3.9%，占外貿總值的13%；美國為第3大貿易夥伴，貿易總值為2.42兆元，年減11.1%，占外貿總值的9.4%；對「一帶一路」國家合計進出口13.29兆元，增長5.5%。顯示對美下降，但對東協、歐盟等其他國家貿易逐步上升。

從企業類別觀察，按人民幣計，前7個月，民營企業進出口14.68兆元，增長7.4%，占外貿總值的57.1%，比去年同期提升2.1個百分點；外商投資企業進出口7.46兆元，增長2.6%，占外貿總值的29%；國有企業進出口3.49兆元，下降8.8%，占外貿總值的13.6%。顯示民企與外企為大陸貿易重要動力。

在出口品項上，前7個月，按人民幣計，出口機電產品9.18兆元，增長9.3%，占出口總值的60%。其中，自動數據處理設備及其零組件8,236.2億元，增長1.1%；集成電路（積體電路）7,784.5億元，增長21.8%；汽車5,134.6億元，增長10.9%；出口勞密產品2.41兆元，則下降0.8%，占出口總值的15.7%。顯示機電產品比重上升，勞力密集產品下降。

此前，路透引述專家分析稱，上半年中國大陸「搶出口」效應已透支下半年需求，預估出口增速已來到下降的轉捩點；進口方面因外需回落，下半年增速增速可能明顯放緩。因此7月進出口可能放緩。