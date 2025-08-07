傳今年擬在港上市籌資近90億 愛奇藝美股盤前一度漲近9%

大陸知名影音平台愛奇藝，據報計劃今年在香港上市集資3億美元（約新台幣89億元）。愛奇藝對此回應稱，暫時沒有更多信息可以提供。受該消息影響，愛奇藝在美股盤前一度漲近9%。

彭博引述知情人士指出，該公司已開始與多家投行商談在香港二次上市事宜。上市討論進行中，愛奇藝仍在考慮。

愛奇藝提供包括大陸古裝劇、好萊塢大片等內容，是中國大陸最大的影音平台之一，每月活躍用戶數估計超過4億。

愛奇藝財報顯示，總收入為人民幣71.9億元，年減9%。其中，會員服務收入人民幣44億元，在線廣告服務收入人民幣13.3億元，內容發行收入人民幣6.3億元，其他收入人民幣8.3億元；運營利潤為人民幣3.4億元，運營利潤率為5%。

今年4月，愛奇藝首席執行官龔宇在「2025電視劇導演大會」演講時稱，目前視訊平台播出的100齣電視劇中，僅30至40%能夠保本，真正盈利的僅超過30%，虧損比率卻高於50%；電視台的情況更嚴峻，幾乎100%的劇集都在虧損。

龔宇稱，長劇集製作周期長、資金周轉慢，一齣長劇從立項到回款往往需要幾年才能完成資金周轉，這種低效的資金使用效率，導致大量資本轉向周期更短、見效更快的微短劇領域，因此必須縮短製作周期、控製成本，以減輕資金壓力。