挺過關稅衝擊 Shein、Temu業績逆勢勁揚

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
最新數據顯示，Shein上半年商品交易額表現仍持續維持在15-20%增長。 路透
最新數據顯示，Shein上半年商品交易額表現仍持續維持在15-20%增長。 路透

美國終止由大陸寄來包裹小額豁免關稅政策，導致大陸跨境電商平台Shein和Temu的美國日均用戶數量大跌，在這些平台祭出多項手段因應後，最新數據顯示，Shein上半年商品交易額表現仍持續維持在15-20%增長，而Temu增長率50%。

美國小額包裹免稅政策自今年2月以來歷經多輪調整，從最初針對大陸小額包裹，最新消息為美國總統川普在7月30日簽署了一項行政命令，自8月29日起暫停對所有國家的免稅額待遇。

晚點LatePost報導，Shein和Temu最初都是透過漲價因應，之後是將很多加稅後失去競爭力的商品直接下架。像是Temu下架大量從廣東自有倉庫單件直發美國的商品（全託管），並引導買家選購由賣家自行運到美國倉庫並承擔關稅的產品（半託管），其他以漲價來抵消關稅影響的商品則會被標註「進口費用」，明確點出商品漲價是因為美國政府的政策。

除了持續探索新的託管模式和貨運通路，這些大陸跨境平台之所以能繼續增長，背後還是源於平台的結構性調整，以及持續拓展美國以外的市場。

今年以來，Temu半託管在東南亞、歐洲、中東、南美等多個國家開放，Shein半託管也在中東上線。

一位Shein人士稱，即便美國銷售額因為關稅掉了20%，對全球實際影響也只有6%。代表影響十分輕微。

美國 漲價 中東

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