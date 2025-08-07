大陸A股融資券 攀十年高點

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導
陸股示意圖。 中新社
陸股示意圖。 中新社

時隔十年，大陸A股融資融券（簡稱兩融）餘額再度突破人民幣2兆元（約新台幣8.3兆）大關，陸基金管理公司富國基金認為，兩融餘額上升反映出投資人對A股後市的樂觀態度。

上證指數昨（6）日上漲0.45%收在3,633點，續創三年半收盤新高。反映投資人槓桿的融資融券數據將在隔天早上公布。

證券時報報導，A股融資餘額曾經在2015年的5月至7月的牛市中突破人民幣2兆元，共有30個交易日融資餘額維持在人民幣2兆元以上，歷史最高峰為2015年6月18日的人民幣2兆2,666億元。

富國基金認為，兩融餘額上升代表投資者使用槓桿的比例增加，是市場「風險偏好放大器」，它常常反映出投資者對後市的樂觀態度，願意承擔更高風險以放大收益，往往會催化指數加速上漲。

對於本輪反彈的資金情況，中信證券認為，最初增量資金是比較普遍的法人機構資金淨流入，隨著市場賺錢效應開始積累，7月以來個人投資者的資金流入加速，近期行情熱度升溫，一些保守型資金可能也在被動調倉。

餘額 指數 人民幣

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