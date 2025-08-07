外資回頭 增持陸資產

近期，國際上掀起增配中國資產熱潮。統計顯示，主動型外資時隔41周首度回流港股及ADR市場，為去年10月以來首次。而摩根士丹利（大摩）最新研報稱，7月外資基金加速流入陸股；多項數據顯示，主權財富基金、海外散戶、家族辦公室等國際資本亦加速配置中國股票市場（含陸港股、ADR）。

大陸投行中金公司數據顯示，根據資金流向監測機構EPFR最新統計，主動外資上周淨流入港股與ADR市場429萬美元，結束此前連續40周的流出態勢。該信號或暗示外資對中國資產配置策略正發生微妙變化。

摩根士丹利（大摩）研報也稱，外資基金7月加速淨流入大陸股市，其中被動型基金流入39億美元，主動型基金則流出12億美元。被動型基金主要集中於月底入場，正逢大陸官方推出「反內捲」政策。7月外資淨流入達27億美元，高於6月的12億美元。

7月發布的「景順全球主權資產管理研究」顯示，在首選新興市場投資重點中，59%的受訪者將中國列為高度或中度優先市場。這是自2024年以來的重大轉變，表明投資者或對中國市場進行單獨配置。

瑞銀集團最近一項覆蓋全球的家族辦公室調研顯示，共計317位來自主要國家與地區的客戶參與，包括美國、拉丁美洲、瑞士、歐洲、中東及亞太地區。調查結果顯示，全球19%的家族辦公室計劃增配中國資產，比例較2024年上升三個百分點。

香港富途證券資料顯示，7月五檔規模較大的海外中國股票ETF合計吸金逾20億美元。四檔A股標的境外投資者持有比率超過24%。外資人士認為，政策面和基本面改善，是國際資本增配中國資產的主要原因之一。