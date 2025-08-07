輝達：深度參與機器人大會

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

儘管被指算力晶片存在安全問題遭大陸網信辦約談，輝達（NVIDIA）仍宣布將「深度參與」將於明（8）日在北京舉辦的2025世界機器人大會，發表主題演講並與銀河通用、宇樹科技、中堅科技等合作夥伴，展示在物理AI與通用機器人領域的布局。

輝達執行長黃仁勳今年7月中旬造訪大陸時曾指出，人形機器人與AI的技術突破恰逢其時，發展機遇難得；他在6月下旬輝達股東會中也表示，機器人技術將是人工智慧之外，輝達潛在成長的最大市場。

此外，黃仁勳年初在2025國際消費電子展（CES）演講中宣布與14家人形機器人合作，其中包括星動紀元、智元機器人、傅利葉智能、銀河通用、宇樹科技與小鵬汽車等六家為大陸企業。

人形機器人仍然是本屆博覽會的熱門。50家人形機器人知名整機企業，展示最新展品及行業解決方案。

北京 家人 人形機器人

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