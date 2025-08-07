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北京機器人大會明登場 輝達駁疑慮：晶片不存在後門

聯合報／ 記者陳政錄／綜合報導
輝達在大陸官網6日凌晨再發文強調，NVIDIA晶片不存在後門、終止開關和監控軟體。路透資料照
輝達在大陸官網6日凌晨再發文強調，NVIDIA晶片不存在後門、終止開關和監控軟體。路透資料照

二○二五世界機器人大會明起在北京舉行，輝達（ＮＶＩＤＩＡ）將再次於陸大型產業盛會亮相，與銀河通用、宇樹科技、中堅科技等機器人生態系夥伴合作展示。值此之際，輝達昨再次回應「後門」疑慮，強調晶片「不存在後門、終止開關和監控軟體」。

上月中旬獲美國政府批准於大陸銷售Ｈ20晶片後，輝達執行長黃仁勳赴北京首次出席鏈博會開幕式，表態尋求合作。不過，同月底，輝達即遭大陸國家網信辦以「維護用戶網路安全、數據安全」為由約談，要求說明Ｈ20晶片漏洞後門安全風險問題，為重返大陸市場蒙上一層陰影。

輝達當時曾回應指出，網路安全對我們至關重要，強調晶片不存在後門，不會讓任何人有遠程訪問或控制的途徑。

隨二○二五世界機器人大會將召開，輝達昨日凌晨在大陸官網、官方微博、微信公眾號等渠道發出長文，再駁漏洞疑慮；輝達資安長瑞柏也在部落格貼文中做同樣表述。

輝達稱，ＮＶＩＤＩＡ ＧＰＵ是現代計算的核心，被廣泛應用於醫療健康、金融、科學研究、自動駕駛系統和ＡＩ基礎設施等行業，業界將之整合於眾多系統中。文章表示，為降低風險，一些專家和政策制定者提出需要在硬體中設定「終止開關」或內建控制項，但「ＮＶＩＤＩＡ ＧＰＵ不存在，也不應該設定終止開關和後門。」

輝達強調，「經驗告訴我們，將後門和終止開關嵌入到晶片有可能為駭客和敵對勢力提供可乘之機」。文章最後稱，「ＮＶＩＤＩＡ晶片中沒有後門、終止開關和監控軟體。這些絕不是建構可信系統的方式，也永遠不會是。」

據科創板日報，輝達稱將「深度參與」北京舉行的二○二五世界機器人大會，發表主題演講並與銀河通用、宇樹科技、中堅科技等機器人生態合作夥伴，展示在物理ＡＩ與通用機器人領域的布局。

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