陸7月物流業景氣指數50.5%

中國物流與採購聯合會5日發布數據顯示，7月大陸物流業景氣指數為50.5%，環比回落0.3個百分點。儘管有不利天氣因素影響，但指數反映出總需求保持擴張，企業內生動力較強，物流供需保持適配增長。

中新社報導，分項指數中，業務總量指數、新訂單指數、庫存周轉次數指數、資金周轉率指數、物流服務價格指數、固定資產投資完成額指數、從業人員指數和業務活動預期指數處於50%以上擴張區間。

業務總量指數保持擴張，但增速放緩。分行業看，鐵路運輸業、道路運輸業、航空運輸業、倉儲業、裝卸搬運業和郵政快遞業等行業業務總量指數保持在擴張區間，奠定全行業平穩運行基礎。新訂單指數有所回升，新增需求增速加快。物流企業新訂單指數為52.5%，環比回升0.1個百分點。

今年以來隨著重大項目投資逐步落實，物流基礎設施建設進度加快，固定投資完成額指數連續5個月回升，且處於擴張區間，本月物流業固定資產投資完成額指數為54.9%，環比回升0.4個百分點。業務活動預期指數為55.6%，航空運輸業、郵政快遞業和多式聯運領域活動預期指數分別處在58.9%、57.2%和52.3%的高位水平。行業物流保持活力，電商快遞和航空物流增勢突出，鐵路道路運輸趨穩。電商快遞業務活躍度持續升高，電商快遞業業務總量指數為69.3%，處高景氣區間。

中國物流信息中心副總經濟師胡焓認為，從今年前7個月數據看，物流需求增勢平穩，「以舊換新」國補政策連續發力，區域補貼和產品品類不斷擴充，同時企業創新大、小家電「線上線下聯動」等優質服務，帶動民生消費領域消費場景進一步擴大，物流需求進一步增長，大宗商品和原材料物流需求放緩但具備回穩基礎。