西藏綠能發電量 占比達99%

西藏自治區黨委書記王君正5日在北京舉辦的記者會上介紹，2024年西藏清潔能源發電量占比達99%以上，基本實現全清潔電力供應，成為大陸全國清潔能源發電量占比最高的地區。

中新社報導，大陸國務院新聞辦公室當天舉行記者會，介紹西藏自治區成立60周年經濟社會發展成就。

王君正在會上指出，西藏近年深入推動低碳發展，依託世界級水能、風能和太陽能資源，加快清潔能源基地建設。西藏非化石能源消費比重達到55%以上，位居大陸前列。人均碳排放僅為全大陸平均水平的三分之一。

他指出，西藏嚴格落實生態環境分區管控措施，堅持「兩高一低」項目和企業零審批、零引進，堅決不許帶有汙染性質項目上高原，積極推進國家公園建設，縱深推進南北山綠化工程。生態保護紅線面積占全區國土面積的50%以上，西藏成為大陸全國首個市級全部創建國家生態文明示範區的省分。

據介紹，2024年，西藏全區綠色食品、有機農產品、農產品地理標誌、大陸全國名特優新農產品總數達404個，綠色有機成為「藏字號」農畜產品的金字招牌。綠色工業加速轉型，2021至2024年累計培育大陸國家級綠色工廠17家、國家級綠色工業園區1家，高原特色產業的含綠量、含金量、含新量不斷提升。

西藏還推進生態惠民，各領域生態補償制度不斷建立優化完善，2021至2024年，累計落實草原生態補助獎勵資金136.8億元（人民幣，下同）；累計落實中央財政森林生態效益補償資金51.47億元；全區年均提供生態崗位44萬個。