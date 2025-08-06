加速追趕！華為CANN全面開源 挑戰輝達CUDA生態系

華為宣布昇騰AI軟體工具包CANN全面開源，要打破輝達的CUDA壟斷，讓開發者可自由挖掘昇騰AI晶片潛力，加速追趕輝達。

華為輪值董事長徐直軍5日宣布，華為CANN全面開源開放，Mind系列應用使能套件及工具鏈全面開源，支持用戶自主的深度挖潛和自訂開發，加速廣大開發者的創新步伐，讓昇騰更好用、更易用。

在昇騰計算產業發展峰會上，與會代表和華為還共同發起了《CANN開源開放生態共建倡議》。積極構建開源開放的昇騰生態系。

華為的CANN的競爭對手就是輝達的CUDA，CUDA已經發展20年，開發者高達600萬人，如果想用CUDA來建構軟體，就只能使用輝達的GPU，因為一旦開發者想要遷移到其他產品，就需要重寫代碼，使用生態相對不成熟的替代庫，同時也會失去輝達圍繞CUDA建立起來的龐大技術社區的支持。

之前有業者嘗試將CUDA功能（通過轉換層）引入其他 GPU產品，但由於輝達阻攔，這些項目大多未能成功。2024年CUDA 11.6版開始，就禁止使用轉換層。

如今，在昇騰計算產業發展峰會上，華為宣布開源CANN架構，以及Mind系列應用使能套件及工具鏈也跟著開源，那麼開發者可以自主深度挖掘昇騰GPU的潛力，希望透過更開放的模式，擴大華為CANN的使用人數，加速提高昇騰AI晶片的市占率。

目前CANN已經升級到8.0版本，它主要提供兩個版本：社區版，提供新功能的早期體驗；商業版，提供專為企業用戶量身定製的穩定版本。兩個版本都更新到了8.2.RC1版本，新增適配12款作業系統。

與CANN配套的，還有華為自研深度學習框架MindSpore，其作用類似於PyTorch，這些工具共同構成了華為原生的AI軟硬體方案。

截至目前，CANN已支持包括PyTorch、MindSpore、TensorFlow、飛槳、ONNX、計圖、OpenCV和OpenMMLab等深度學習框架與協力廠商庫。