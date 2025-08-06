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作戰水平中等偏下？陸資安公司老闆評台灣網軍 揭唯一優點「比較勤奮」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸資安大廠360集團董事長周鴻禕在先前陸方通報公開通緝我資通電軍時，就曾在接受大陸官媒採訪時，對台灣網軍的能力做出評價。圖／截自央視新聞
大陸資安大廠360集團董事長周鴻禕在先前陸方通報公開通緝我資通電軍時，就曾在接受大陸官媒採訪時，對台灣網軍的能力做出評價。圖／截自央視新聞

第十三屆互聯網安全大會6日至7日在北京舉行，大陸網路安全公司360首席執行官周鴻禕在回應大陸媒體詢問時，評價台灣網軍作戰水平屬於中等偏下階段，「就欺負我們很多單位不搞安全、也不重視安全」，他還稱，台灣網軍唯一的優點就是「比較勤奮」。

福建廣電旗下「台海時刻」發布的影片顯示，周鴻禕表示，台灣地區的網軍，在全球來看，作戰水平屬於中等偏下階段，喜歡用開源的、網上已經被發現的一些常見漏洞，「他們就欺負我們很多單位不搞安全、也不重視安全，也不打補丁，所以拿一個舊漏洞也能使用」。

他還評價說，「他們唯一的優點就是比較勤奮，對我們大陸地區的攻擊非常的頻繁，涉及的單位非常廣泛，所以我們抓到的證據也最多」。

今年6月5日，大陸國家計算機病毒應急處理中心和360數位安全集團聯合發布「台民進黨當局『資通電軍駭客組織網路攻擊活動調查報告」，首次公開披露了360 集團近年來追蹤的歸屬於台灣的五大駭客組織：APT-C-01（毒雲藤）、APT-C-62（三色堇）、APT-C-64（匿名者64）、APT-C-65（金葉蘿）和APT-C-67（烏蘇拉）。報告還公開了國軍資通電軍網路部隊「組織架構及其策劃、指揮對大陸網攻犯罪的主要成員」身份。

大陸公安系統5月底聲稱公開通緝我資通電軍20名人員，緊接著大陸國台辦宣布，下一步大陸將繼續依法採取有效措施一追到底，絕不輕縱，措施包含「將資通電軍所有人員納入重點監管範圍」。不過大陸官方並未具體回應是否已經掌握資通電軍全體人員名冊。

第十三屆互聯網安全大會6日至7日在北京舉行，由中國互聯網協會、中國人工智慧學會、中國軟體行業協會、中國通信企業協會、東方企業創新發展中心、360互聯網安全中心及 ISC.AI 大會組委會聯合主辦。圖／取自中國計算機報微信公眾號
第十三屆互聯網安全大會6日至7日在北京舉行，由中國互聯網協會、中國人工智慧學會、中國軟體行業協會、中國通信企業協會、東方企業創新發展中心、360互聯網安全中心及 ISC.AI 大會組委會聯合主辦。圖／取自中國計算機報微信公眾號

駭客 資通電軍 網路攻擊

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