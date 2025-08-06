作戰水平中等偏下？陸資安公司老闆評台灣網軍 揭唯一優點「比較勤奮」

第十三屆互聯網安全大會6日至7日在北京舉行，大陸網路安全公司360首席執行官周鴻禕在回應大陸媒體詢問時，評價台灣網軍作戰水平屬於中等偏下階段，「就欺負我們很多單位不搞安全、也不重視安全」，他還稱，台灣網軍唯一的優點就是「比較勤奮」。

福建廣電旗下「台海時刻」發布的影片顯示，周鴻禕表示，台灣地區的網軍，在全球來看，作戰水平屬於中等偏下階段，喜歡用開源的、網上已經被發現的一些常見漏洞，「他們就欺負我們很多單位不搞安全、也不重視安全，也不打補丁，所以拿一個舊漏洞也能使用」。

他還評價說，「他們唯一的優點就是比較勤奮，對我們大陸地區的攻擊非常的頻繁，涉及的單位非常廣泛，所以我們抓到的證據也最多」。

今年6月5日，大陸國家計算機病毒應急處理中心和360數位安全集團聯合發布「台民進黨當局『資通電軍』駭客組織網路攻擊活動調查報告」，首次公開披露了360 集團近年來追蹤的歸屬於台灣的五大駭客組織：APT-C-01（毒雲藤）、APT-C-62（三色堇）、APT-C-64（匿名者64）、APT-C-65（金葉蘿）和APT-C-67（烏蘇拉）。報告還公開了國軍資通電軍網路部隊「組織架構及其策劃、指揮對大陸網攻犯罪的主要成員」身份。