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產能提升及部分原物料價格回落 統一企業中國上半年淨利年增33.2%

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
統一企業中國6日收盤後公告2025年上半年財報。受到銷量增長帶來產能提升及部分原物料價格回落影響，淨利潤為人民幣12.9億元，年增33.2%。圖／搜狐新聞
統一企業中國6日收盤後公告2025年上半年財報。受到銷量增長帶來產能提升及部分原物料價格回落影響，淨利潤為人民幣12.9億元，年增33.2%。圖／搜狐新聞

在港股上市的統一企業中國，6日收盤後公告2025年上半年財報。受到銷量增長帶來產能提升及部分原物料價格回落影響，淨利潤為人民幣12.9億元（新台幣52.9億元），年增33.2%。

營收為人民幣170.9億元，年增10.6%。毛利率為34.3%，上升0.5個百分點。

按業務劃分，佔總營收63.1%的飲料業務，收入為人民幣107.9億元，年增7.6%；佔總營收31.5%的食品業務，收入年增8.8%，至人民幣53.82億元。

公告指出，「湯達人」作為高湯麵的開創者和領導者，秉持聚焦經營「豚骨」大口味，2025年上半年品牌整體收益取得穩步增長。

「統一老壇酸菜牛肉麵」傳播以「老壇爺爺」IP為主角，通過生產工藝短視頻及產線直播，提升品牌信任度和好感度，上半年品牌收益穩步成長。

「茄皇」上半年品牌收入持續雙位數成長。「開小灶」杯裝「酸湯餛飩」和「紫菜蝦米餛飩」以「高端質價比」獲得大量用戶的持續試購和複購，帶動沖泡餛飩品類的市場增長。

飲品業務方面，2025年上半年收入人民幣107.9億元，年增7.6%。其中，茶飲料收入人民幣50.7億元，年增9.1%，保持穩定增長動能。果汁事業收入人民幣18.2億元，年增1.7%。奶茶事業收入人民幣33.9億元，年增3.5%，其中「統一阿薩姆奶茶」持續領跑即飲奶茶市場。

奶茶 人民幣

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