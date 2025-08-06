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兩岸青少年跳繩錦標賽福州登場 選手震驚風格大不同

聯合報／ 特派記者陳宥菘／福州即時報導
第十三屆「海青薈」近日在福州登場，第二屆兩岸（福建）青少年跳繩錦標賽的花式跳繩賽6日在海峽青年交流營地同期舉行，兩岸近200名青少年參加，其中台灣青少年90人。記者陳宥菘／攝影
第十三屆「海青薈」近日在福州登場，第二屆兩岸（福建）青少年跳繩錦標賽的花式跳繩賽6日在海峽青年交流營地同期舉行，兩岸近200名青少年參加，其中台灣青少年90人。記者陳宥菘／攝影

第十三屆「海青薈」近日在福州登場，第二屆兩岸（福建）青少年跳繩錦標賽的花式跳繩賽6日在海峽青年交流營地同期舉行，兩岸近200名青少年參加，其中台灣青少年90人。有台灣校隊選手表示，很開心能親眼見證大陸選手的表現，直呼對方速度很快，「他們很強」；台籍教練說，大陸更多更多以速度為前提在練習跳繩，台灣則會練習團體的長繩、十字繩等。

目前在金門金寧國中就讀的徐上恩，是跳繩校隊隊員，這是他第一次在大陸參賽。他分享，很開心可以這麼近距離的看大陸選手跳繩，以前透過網路影片觀看，會感覺對方的招式都差不多，但在現場看感覺很震撼，「他們甩得很快，繩子聲音很清脆，聽起來很舒服」。

練跳繩有四、五年資歷的徐上恩認為，許多大陸年輕選手四迴旋跳起來很輕鬆，甚至與自己同齡的選手，可以一次五、六迴旋，「我最多也只能五迴旋，（對方）速度很快，他們很強」。

目前長居廈門的台籍跳繩教練劉文雄指出，大陸的每個小孩都要會跳繩，因為這是他們體育中考（通過統一測試的形式對應屆國中畢業生作出體質評價的統一測評模式）的項目，加上大陸孩子人口多、競爭大，所以很多孩子都很能吃苦，每次訓練的強度都很大。

劉文雄認為，由於大陸更多以速度為前提在練習跳繩，台灣則會練習團體的長繩、十字繩，或者天羅地網網繩，透過交流可以了解跳繩不一樣的地方。

在「海青薈」系列活動中，第九屆兩岸大學生領袖營同期登場，兩岸學生經過6天營隊，走訪廈門、泉州、福州後，6日上午在海峽青年交流營地舉行分享活動，從宗教信仰、影視文化、茶葉、建築等角度展示兩岸文化的共通性。

據了解，此次營隊共有135名兩岸青年參與，其中台灣學生95人，來自台大、台師大等63校；大陸學生40人，來自清華、北大等。台灣學生還特地帶了台灣名產與大陸學生分享。

剛從輔大日文系畢業的林藝錚表示，自己帶了奶油椰子乖乖（綠色乖乖），他在營隊開始前，作為祈福的功用，在造句包裝上寫下「希望營隊乖乖順利」。因為很多學員還在學中，她還寫了「祝你乖乖學業順利」。

世新大學新聞系大四鄭佩軒說，此次來參加營隊主要希望可以認識不同的朋友、陸生，然後最大期待是希望明年可以再到大陸瞭解更多兩岸的淵源跟文化。

在「海青薈」系列活動中，第九屆兩岸大學生領袖營6日上午在海峽青年交流營地舉行分享活動，有學員將著名宮廷劇「後宮甄嬛傳」配上閩南語聲道。記者陳宥菘／攝影
在「海青薈」系列活動中，第九屆兩岸大學生領袖營6日上午在海峽青年交流營地舉行分享活動，有學員將著名宮廷劇「後宮甄嬛傳」配上閩南語聲道。記者陳宥菘／攝影
在「海青薈」系列活動中，第九屆兩岸大學生領袖營6日上午在海峽青年交流營地舉行分享活動，台灣學生還特地帶了台灣名產與大陸學生分享。記者陳宥菘／攝影
在「海青薈」系列活動中，第九屆兩岸大學生領袖營6日上午在海峽青年交流營地舉行分享活動，台灣學生還特地帶了台灣名產與大陸學生分享。記者陳宥菘／攝影
在「海青薈」系列活動中，第九屆兩岸大學生領袖營同期登場，兩岸學生經過6天營隊，走訪廈門、泉州、福州後，6日上午在海峽青年交流營地舉行分享活動。記者陳宥菘／攝影
在「海青薈」系列活動中，第九屆兩岸大學生領袖營同期登場，兩岸學生經過6天營隊，走訪廈門、泉州、福州後，6日上午在海峽青年交流營地舉行分享活動。記者陳宥菘／攝影

青年 教練 台師大 世新大學

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