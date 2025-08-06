大陸消費仰賴國家補貼 市場盼官方加碼擴圍

為提振低迷消費，中國今年繼續舉債補貼汽車、家電、手機等消費品以舊換新，官媒今天宣稱已帶動相關商品銷售超過人民幣3兆元，這也顯示當前消費高度仰賴國家補貼。由於上半年GDP呈現落後，市場紛紛建議國補加碼擴圍。

中國2024年3月推出大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案，透過發行超長期特別國債掏出1500億元補貼刺激消費，今年度加碼到3000億元。

央視財經今天報導，最新統計資料顯示，今年以來大規模設備更新和消費品以舊換新密切相關的消費品製造業、裝備製造業等投資都實現了快速增長。

報導稱，截至7月25日，以舊換新政策實施以來累計帶動相關商品銷售額超過人民幣3兆元（約新台幣12.5兆元），惠及超過4.3億人次。

報導並稱，平台數據顯示，今年上半年，縣域家電市場加速提檔升級，「大尺寸、大容量」家電成為深受消費者歡迎的品類，智慧化家電也成為市場新寵。

上半年，5000元以上空調中，AI產品銷量比重超過60%，智慧煙灶套裝（智慧抽油煙機加瓦斯爐）、掃地機器人銷量分別增長76.7%、92.5%。

報導說，截至目前，今年已經分3批下達2310億元超長期特別國債資金支持以舊換新；最後一批690億元將在10月份按計劃下達，屆時將完成全年3000億元的下達計畫。

在此之前，中國大陸多地的補貼資金提前耗盡，被迫暫停補貼，引發消費者縮手觀望。這也顯示，當前其疲弱的內需市場高度仰賴國補。

中國國家統計局數據顯示，以舊換新對消費起到明顯帶動效應。上半年，社會消費品零售總額累計增長5%，增速較第1季提高0.4個百分點，較去年同期提高1.3個百分點。限額以上單位家用電器和音像器材類、文化辦公用品類、通訊器材類、傢俱類商品零售額分別增長30.7%、25.4%、24.1%、22.9%。

中國上半年國內生產毛額（GDP）成長4.2%，未達全年「5%左右」的目標，內需不振面臨通貨緊縮是主因，下半年面臨更大的成長壓力。

據陸媒界面新聞，分析師表示，在提振內需的大背景下，國家補貼資金規模仍有擴張空間。

浦銀國際宏觀分析師金曉雯表示，應追加發行特別國債用於支持消費品以舊換新。此外，政策範圍可擴展至餐飲、旅遊等服務消費以及快消品行業，同時可考慮增加單品補貼金額。

中泰證券首席經濟學家李迅雷在最新發佈的研究報告中建議，考慮到2024年以舊換新政策帶動9至12月社會消費品零售較快增長抬高了基數，為了保持今年第4季消費平穩增長，可視情況進一步增加以舊換新補貼規模。

李迅雷同時建議，可以將以舊換新品類從耐用消費品擴大到必需品、從商品消費擴大到服務消費等。這樣做的好處在於，從主要讓中高收入階層受益，轉向讓中低收入階層受益，擴大補貼受益的人數。降低補貼商品的單價也有助於進一步激發居民新增消費行為，更好發揮補貼對消費淨增的拉動作用。