涉價格亂象！陸攜程、抖音、美團等平台 被貴州市監局約談

貴州省市場監督管理局5日集中約談攜程、同程、抖音、美團、飛豬等5家涉旅平台企業，要求平台企業嚴格遵守相關法律法規，堅決制止價格亂象，維護公平、有序、誠信的市場環境。

據貴州省市場監督管理局價監反壟斷處發布的消息， 約談會上，貴州省市場監管局針對相關平台企業可能存在的實施「二選一」、利用技術手段干預商家定價、訂單生效後毀約或加價、價格欺詐、哄抬價格等問題進行了通報，進一步提示了違法風險。

貴州市監局要求相關平台企業嚴格遵守相關法律法規，積極履行平台主體責任，切實加強自律和合規建設；立即開展全面自查自糾，禁止價格欺詐、哄抬價格、價格串通、濫用市場支配地位等違法行為，切實維護公平競爭的市場秩序。

貴州省市場監管局將對相關平台企業競爭態勢保持密切關注，對頂風違法、整改不到位的平台企業及平台內經營者，將依法從嚴從快查處，並公開曝光典型案例，形成有力震懾，堅決維護該省旅遊市場良好秩序和消費者合法權益。

另據貴州省市場監督管理局5日消息，當地市場監管局召開規範旅遊業價格秩序工作會議。針對住宿、餐飲領域存在的臨時加價、「陰陽菜單」等問題，貴州省民宿協會、貴州省餐飲行業商會聯合發出倡議書，要求行業內各經營者應嚴格遵守法律法規，在經營場所或商品服務結算頁面明碼標價，杜絕採用虛假價格手段誤導消費者，堅決抵制價格欺詐。

此外，大陸餐飲界也「反內捲」。北京市餐飲行業協會發布倡議書指出，不得為排擠競爭對手或獨占市場，以低於成本的價格傾銷。

該協會倡議書指出，「內捲式」惡意競爭，會嚴重擾亂公平競爭的市場秩序，損害消費者合法權益，擠壓企業合理利潤空間，侵蝕行業可持續發展的根基，更阻礙整體經濟的提質增效。

倡議書稱，規範價格與補貼，不得為排擠競爭對手或獨占市場，以低於成本的價格傾銷；不利用市場優勢地位強制交易相對方（如下游商家、供應商）承擔不合理比例的補貼分額；不透過「流量傾斜」、「搜尋降權」演算法等手段，變相強制參與非自願的價格戰；堅決抵制排除「二選一」、「獨家合作」等排除、限制競爭的壟斷行為。