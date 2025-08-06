橫跨電商、外賣與出行！淘寶上線「大會員」體系 建構消費平台

阿里巴巴旗下淘寶，近期上線新的「大會員」體系，打通訂餐平台「餓了麼」、旅遊訂票平台「飛豬」等「阿里系」資源，全面覆蓋吃喝玩樂、衣食住行等生活場景，打通電商、外賣與出行，建構大消費平台。

界面新聞報導，淘寶大會員體系涵蓋所有用戶，共分為6個等級，分別為青銅、白銀、黃金、鉑金、鑽石和黑鑽石。鉑金以上會員，可以用88元（人民幣，單位下同）開通「88VIP」。

淘寶也會依據過去12個月的「淘氣值」（計算用戶的綜合購買力、互動指數和購物信譽等指標），自動為每位用戶確定初始的大會員等級。以淘寶App搜尋「淘寶大會員」，即可查看自己的當前等級及對應權益。此後，大會員等級將每季度根據最新的「淘氣值」自動更新。隨著會員等級升高，權益也不斷升級。

淘寶表示，未來還會持續從用戶角度出發，優化會員權益設計，創造更豐富優質的生活消費體驗。

今年6月，阿里宣布「餓了麼」、「飛豬」合併進中國電商事業群，優化整合業務模式，建構更加完整的大消費服務體系。這次推出「淘寶大會員」體系，標誌其在整合資源、打通場景、提升用戶體驗方面邁出實質進展。

「88VIP」是淘寶天貓於2018年8月8日推出的付費會員服務。一開始，用戶成為 「88VIP」後，可享疊加雙11折扣的全年 「折上折」，天貓超市、天貓國際直營等平台的優質商品全年9.5折，還自動升級為優酷、餓了麼、蝦米、淘票票在內的年卡會員。

此後，該服務歷經多次權益升級，涵蓋購物、娛樂、外帶等許多領域，並逐漸從阿里生態內部向外擴展合作。根據天貓在今年618期間揭露的數字，88VIP會員規模已突破5,000萬。

「88VIP」的收費標準，依會員類型和使用者「淘氣值」有所不同。若「淘氣值」達到1,000分以上，生活卡及購物卡均為88元/年，全能卡為168元/年；若「淘氣值」低於1,000分，則需支付888元/年購買生活卡或購物卡。

今年6月，阿里巴巴集團CEO吳泳銘宣布，將「餓了麼」、「飛豬」併入阿里中國電商事業群，兩者繼續維持公司化管理模式，但業務決策執行上，與中國電商事業群集中目標、統一作戰 。先前，「淘寶閃購」曾於4月升級，並聯合「餓了麼」進行百億補貼，試圖在即時零售市場擴張。

會員權益的集中有利於阿里加強業務協同，以實現用戶價值最大化。另一方面，也可將「淘寶天貓」的商品消費、「餓了麼」的本地生活服務消費、「飛豬」的出行旅遊消費，以及「盒馬鮮生」等核心消費場景打通，建構更完整的消費生態。