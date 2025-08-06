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北京「九三閱兵」將至 A股軍工指數創28個月新高

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
大陸九三閱兵，將有一萬多名中共解放軍部隊參與。（歐新社資料照）
大陸九三閱兵，將有一萬多名中共解放軍部隊參與。（歐新社資料照）

中國大陸「九三閱兵」將至，A股國防軍工板塊熱度持續攀升，星期三（8月6日）早盤大幅走強，中證國防指數上漲超過2%，創下28個月新高。

綜合路透社、新浪財經報導，中國三大股指星期三半日集體收紅。截至午間收盤，滬指報3627.54點，漲0.27%；深成指報11158.42點，漲0.46%；創指報2352.58點，漲0.39%。

板塊方面，軍工板塊延續漲勢，截至午間收盤，中證國防指數報1754.62，漲2.43%，創下28個月新高。軍工板塊月線已三連漲，是自2022年8月以來首次。

代碼含有「八一」的國防軍工交易所交易基金（ETF）盤中上探2.29%，再度刷新逾三年新高。長城軍工、高德紅外先後漲停，其中長城軍工股價續創歷史新高，中國船舶漲超9%，中國重工漲超8%。

國金證券研究報告稱，與中國2015年和2019年的閱兵相比，今年的「九三閱兵」在展示新一代傳統武器裝備基礎上更強調新方向，包括無人智慧、水下作戰、網電攻防、高超聲速等新型作戰力量，屆時相關活動有望引發廣泛關注，催化軍工行情。

東北證券報告則指出，國際緊張局勢不斷升溫，各國加大軍費支出，尤其是俄烏衝突後，多國軍費開支迎來新高，全球軍貿行業將從中受益。

板塊 國防 軍工股

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