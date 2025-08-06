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北京推動晶片產業整合 遭遇阻礙

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
北京當局為迎戰歐美業者，希望整合中國大陸的晶片產業。 路透
北京當局為迎戰歐美業者，希望整合中國大陸的晶片產業。 路透

中國大陸政府為了打造能與歐美大型對手競爭的晶片公司，由國家發展和改革委員會主導，推動國內晶片業者整合，卻遇到障礙，相關廠商之間的合併談判進度停滯，主要是對整併的股權結構和估值有歧見。

英國金融時報（FT）引述知情人士指出，中國大陸晶片業的併購案增加，顯示北京當局推動的產業整併仍有進展。中國大陸半導體產業今年來已宣布26件併購案，最受矚目者是5月宣布的海光與中科曙光的合併案。

然而，許多合併案案的協商涉及太多利益分歧，潛在賣家不願虧本出售，買家也不願支付溢價，今年來已有八件原本宣布要合併的案件後來破局。另一名消息人士表示，一些談判仍在進行，只是不太可能實現政府最原始設想的大規模整合。

產業人士說，買方和公營背景的賣方對於估值認定的落差，一直是雙方合併的障礙。目前晶圓代工產業還是高度分散，而且甚具政治敏感性，整合進度有限。

過去十年，中國大陸地方政府大量投資興建晶圓廠，許多專案同時進行，導致成熟製程產能過剩，價格競爭激烈。晶片專家指出，北京當局整合高階晶圓製造市場，集中人才和先進設備，而非分散在個別專案，將提高效率。

可是，地方政府通常持有這些晶圓廠的多數股權，不能低價出售，以免被指責虧損國家資產，因此找不到買家。

北京 規模

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