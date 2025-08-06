凌晨在陸再發聲！輝達：晶片不存在後門、終止開關、監控軟體

上月底傳出被大陸國家網信辦約談的輝達公司（陸稱英偉達），除了1日向陸媒回應其晶片「不存在後門，並不會讓任何人有遠端訪問或控制這些晶片的途徑」後，6日凌晨再於其官方微博、大陸官網發文表示，「NVIDIA晶片不存在後門、終止開關和監控軟體」。

該文指，NVIDIA GPU是現代計算的核心，被廣泛應用於醫療健康、金融、科學研究、自動駕駛系統和AI基礎設施等行業。文章稱，業界將NVIDIA GPU整合於眾多系統中，包括CT掃描器、MRI機器、DNA測序儀、空中交通雷達跟蹤系統、城市交通管理系統、自動駕駛汽車、超級電腦、電視廣播系統和遊戲機等。

文章提到，為了降低誤用風險，一些專家和政策制定者提出需要在硬體中設定「終止開關」或內建控制項，以便在使用者不知情和未經同意的情況下遠端停用GPU。有人懷疑這種情況已經存在，但「NVIDIA GPU不存在，也不應該設定終止開關和後門。」

文中亦強調，30多年前NVIDIA開始設計處理器。「經驗告訴我們，將後門和終止開關嵌入到晶片有可能為駭客和敵對勢力提供可乘之機」，並指這將會破壞全球數位基礎設施和業界對領先技術的信任。很多國家和地區的既定法律對此也有明確規定，要求公司修正漏洞，而不是製造漏洞。

該文對比，有人將智慧型手機的「尋找我的手機」或「遠端擦除」等功能，視為GPU終止開關的模型。「這種類比站不住腳，因為軟體功能完全由使用者選擇和控制，它們不是硬體後門」，「NVIDIA晶片中沒有後門、終止開關和監控軟體。這些絕不是建構可信系統的方式，也永遠不會是。」