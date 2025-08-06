消費力釋放 陸企營收增
大陸國家稅務總局4日公布的增值稅發票數據顯示，今年上半年，大陸全國企業銷售收入保持平穩增長，製造業發展穩中提質、新質生產力加快培育、「兩新」政策成效明顯、大陸全國統一大市場建設有序推進。
中新社報導，數據顯示，在稅費優惠和其他相關政策的有力推動下，上半年，製造業銷售收入增速較大陸全國企業總體增速快1.5個百分點，成為穩定經濟增長的重要支撐。製造業高端化穩步推進，上半年，裝備製造業、高技術製造業銷售收入同比分別增長8.9%和11.9%。
上半年，高技術產業銷售收入同比增長14.3%，保持快速增長，反映創新產業持續壯大。數位經濟和實體經濟加快融合，上半年，數位經濟核心產業銷售收入同比增長10.1%，大陸全國企業採購數位技術金額同比增長9.9%，反映出數位產業化、產業數位化進程持續加快。
隨消費品以舊換新政策持續顯效，居民消費需求加快釋放。上半年電視機等家用視聽設備零售、冰箱等家電零售同比分別增長45.3%和56.6%；與家裝相關家具零售同比增長34%；「以舊換新」新擴圍的手機等通信設備零售同比增長25.4%。
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