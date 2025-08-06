陸服務業PMI創14月新高 7月升至52.6 優於預期
受需求帶動，標普全球昨（5）日公布最新數據指，7月經季節性調整的中國服務業採購經理指數（PMI）升至52.6，創14個月新高，優於市場預期。
此前公布的標普中國7月經季節性調整的製造業PMI為49.5，低於6月的50.4，遜於市場預期。
路透表示，這一數據與官方公布截然不同。大陸國家統計局數據顯示，7月非製造業PMI（包括服務業和建築業）則從6月的50.5降至50.1，是去年11月以來的最低水準。
兩項數據的差距源自調查樣本覆蓋範圍、地區分布和企業類型。標普PMI更偏重於中小企業及以出口為導向的企業群體，尤其以大陸東部沿海地區的企業為主；官方PMI則以包括國企在內的大中型企業為主。
標普指出，受訪企業普遍表示，新增業務支持今年下半年活動量增長。新訂單增加非常穩固，是有紀錄以來最快的一年。此外，外部需求三個月來首次回升，旅遊活動增加和貿易條件更加穩定的報告推動新出口業務量實現2月以來最快增長。
最新調查顯示銷售價格在7月恢復上升，從中可見企業信心改善，因此敢於在6個月來首次將成本上升的壓力傳導給客戶。整體而言，7月服務業表現改善，而製造業有放緩趨勢。
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