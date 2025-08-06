陸企借道SPAC 加速在美上市 2025年上半年36家掛牌

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

儘管中美關係持續緊張，且華府加強對陸企監管，路透報導，今年仍有創紀錄數量的大陸企業計劃赴美上市。專家認為，大陸IPO審查嚴格、募資不易，這是促使陸企轉向美國市場，並透過特殊目的收購公司（SPAC）加速掛牌。

據報導，律師事務所K&L Gates指，2025年上半年已有36家以中小型企業為主的陸企在美國上市，延續2024年64家赴美上市創新高的勢頭。其中許多企業透過SPAC的方式上市，無需經冗長的IPO流程即可掛牌。

據公開資訊，目前有超過40家陸資企業排隊申請在那斯達克上市，若全數成功，將刷新年度新高紀錄。上述數字尚未包含保密遞件申請的公司。

K&L Gates合夥人巴茲（David Bartz）透露，目前已有一批「穩定成長」的大陸客戶準備赴美IPO，今年可能創下新紀錄或接近紀錄。

據悉，自2023年北京當局收緊上市規則來，陸企在大陸境內掛牌上市變得更難，加上美國資本市場規模與估值優勢，種種因素提升透過SPAC赴美掛牌的吸引力，推動陸企赴美上市意願。

Alliance Global Partners董事總經理Karen Mu指，越來越多尚未盈利甚至無營收的新創科技公司，透過SPAC加速籌資進程。

據Merits & Tree律師事務所分析，大陸企業平均需9至12個月獲得IPO核准，香港為6至9個月，美國僅需4至6個月。星輝交易顧問、Balloch Holding負責人Ronald Shuang指出，對新創企業而言，「中國的上市幾乎是不可能的任務」。

IPO 陸企 美國

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