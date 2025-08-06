陸挺未來產業 喊擴大金援 半導體、數位基建等受惠

大陸央行等七部門聯合發布「關於金融支持新型工業化的指導意見」，提出要推動政府投資基金、國有企業基金、保險公司等長線資金在風險可控的前提下，重點圍繞未來製造、未來資訊、未來材料、未來能源、未來空間和未來健康等方向，加快布局未來產業。

意見指出，金融機構要打造多元化接力式的科技金融服務模式，擴大科技貸款投放，加大對科技創新債券投資承銷力度，引入長期資金和發展耐心資本，加快科技成果轉化。

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意見稱，將引導銀行為積體電路、工業母機、醫療裝備、伺服器、儀器儀錶、基礎軟體、工業軟體、先進材料等製造業重點產業鏈技術和產品攻關提供中長期融資。並加強對5G、工業互聯網、數據和算力中心等數位基礎設施建設的中長期貸款支持。

值得注意的是，意見提到，要支持礦企在符合國家產業政策的前提下，加快重要礦產增儲上產，提高戰略性資源供應保障能力。對突破關鍵核心技術的科技企業，適用上市融資、併購重組、債券發行「綠色通道」。

實際上，今年7月底召開的中共中央政治局會議就提出「兩個創新」，也就是以科技創新引領新質生產力發展，加快培育具有國際競爭力的新興支柱產業，推動科技創新和產業創新深度融合發展。

民生銀行首席經濟學家溫彬分析稱，科技創新是北京當局產業政策的核心主軸，預計發展路徑將聚焦戰略性新興產業和未來產業，並貫穿於即將啟動的「十五五」規劃之中。

近期大陸工信部會議已透露，在「兩個創新」基礎下，將推動制定金融支持新型工業化的指導意見，擴大實施「科技產業金融一體化」專項。