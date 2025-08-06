京東擴版圖 轉攻「下沉市場」

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

近日在實體零售領域動作頻頻的大陸電商平台京東，近日又傳出轉攻下沉市場（指一、二線大城市之外的市場）發展的新動向。就在本月，京東將在江蘇宿遷和河北涿州兩地同時開幕五家京東折扣超市

據界面新聞，京東折扣超市與目前大陸實體零售店已有的小店型、品項少的折扣超市不同，該超市將依靠供應鏈優勢，採取大店型、多品項的經營模式。以涿州京東折扣超市來說，門市面積達500平方公尺，精選超過5,000款高性價比的民生商品，價格將普遍低於市場常規售價。

一年多前，京東華冠折扣超市就已經率先在北京進行試營運，分別在去年6月和12月在北京房山開設兩家門市，提供線下選購與線上下單的雙重服務。當時同樣是藉由京東的供應鏈體系，搭配由資深專業採銷人員到工廠直接採購，進一步確保所有商品「低於市場價」的核心優勢。

業內人士認為，京東這一戰略之舉，或將重塑下沈市場商業格局，為區域經濟高質量發展增添新動力，為消費者帶來超豐富以及超高性價比的購物體驗。此外，京東還要再今年陸續加速開設商場「京東MALL」以及生鮮超市「京東七鮮」。

值得注意的是，當京東傳出要打造大型折扣超市的同時，曾自稱對標Costco業務、阿里巴巴旗下生鮮食品子公司盒馬鮮生的盒馬X會員店則傳出將於8月底結束最後一家門市。在必須滿足極致性價比和產品獨特性的挑戰下，有內部員工表示，會員店的成本不菲，放棄會員店是對管理階層來說控制成本最快的方式，也反映會員店這種線下重資產模式所帶來的挑戰，以及大陸實體零售產業陷入的激烈競爭。

超市 折扣 北京

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