百度自駕小黃 將開進歐洲

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
百度旗下自動駕駛出行服務平台「蘿蔔快跑」與美國線上叫車平台Lyft達成戰略合作。（新華社）
百度旗下自動駕駛出行服務平台「蘿蔔快跑」與美國線上叫車平台Lyft達成戰略合作。（新華社）

大陸無人駕駛企業正加速「出海」速度，其中，科技巨頭百度旗下自動駕駛出行服務平台「蘿蔔快跑」宣布，與美國線上叫車平台Lyft達成戰略合作，蘿蔔快跑將透過Lyft平台在歐洲提供無人駕駛出行（Robotaxi）服務。

據證券時報報導，百度透露，雙方將於2026年率先在德國和英國部署第六代無人車，後續將逐步擴大至數千輛規模。

公開資料顯示，成立於2012年的Lyft總部位於美國舊金山，是美國線上叫車的第二大平台，截至2024年，占美國約39%的市占率。2019年3月，Lyft登陸那斯達克，成為「全球叫車平台第一股」。

百度創辦人李彥宏指，與Lyft合作在歐洲部署無人駕駛服務，並率先落地德國、英國，是蘿蔔快跑全球化戰略的重要里程碑，將攜手全球合作夥伴，讓無人駕駛出行服務惠及全球用戶。

業內人士分析稱，歐洲有著完善的道路基礎設施以及高度數位化的社會基礎，為無人駕駛的規模化落地提供得天獨厚的條件，雙方依托相關優勢，有望為無人駕駛汽車在歐洲的規模化落地奠定基礎。

值得注意的是，今年以來，蘿蔔快跑加速布局全球。近期，百度在7月15日與全球最大線上叫車平台Uber達成戰略合作，計劃將數千輛無人車接入Uber全球出行網絡。

據悉，目前蘿蔔快跑已在全球部署超1,000台無人駕駛汽車，足跡遍布杜拜、阿布達比等15個國際城市，累計完成逾1,100萬次載客服務，總行駛里程達1.7億公里。

Lyft 美國 百度

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