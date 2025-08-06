螞蟻出清「印度支付寶」股權

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

儘管中印關係在近期出現緩和跡象，但陸企在印度布局僵局似乎難以緩解。路透近日引述一份條款清單顯示，螞蟻集團將透過大宗交易出售剩餘持股，撤出有「印度支付寶」之稱的Paytm公司，交易估值可能達到380億印度盧比（約台幣129億元）。

報導指出，上述條款清單顯示，螞蟻集團將以每股1,020印度盧比的底價，出售剩餘5.84%的股權。

新浪財經指出，據交易數據，顯示Paytm上市主體One 97 Communications於過去兩年（2022至2024年）遭遇一系列減持，包括「股神」巴菲特投資旗艦波克夏公司，以及軟銀集團都相繼拋售撤資。

2023年8月，螞蟻集團曾向Paytm創辦人兼執行長夏爾馬（Vijay Shekhar Sharma）出售該公司10.3%的股份，今年5月再以2.42億美元（約台幣72億元）出售Paytm的4%股份。

印度 螞蟻 台幣

延伸閱讀

不滿印度購買俄國石油 川普：擬24小時內大漲關稅

受美媒訪問...川普親曝若美中達成協議 年底前可能舉行「川習會」

川普揚言對印度加關稅 克宮曝內幕：施加非法貿易壓力

印度警察「新法抗洪災」？灑花瓣、倒牛奶 慶祝背後原因惹議

相關新聞

大陸追稅 盯上個人境外收入 港股、美股買賣股票資本利得須繳稅

大陸不少納稅人近期反映收到來自稅務局簡訊、電話、個稅App提示，要求自查境外收入並依法申報納稅，在從事港股、美股交易的人...

陸挺未來產業 喊擴大金援 半導體、數位基建等受惠

大陸央行等七部門聯合發布「關於金融支持新型工業化的指導意見」，提出要推動政府投資基金、國有企業基金、保險公司等長線資金在...

陸企借道SPAC 加速在美上市 2025年上半年36家掛牌

儘管中美關係持續緊張，且華府加強對陸企監管，路透報導，今年仍有創紀錄數量的大陸企業計劃赴美上市。專家認為，大陸IPO審查...

陸服務業PMI創14月新高 7月升至52.6 優於預期

受需求帶動，標普全球昨（5）日公布最新數據指，7月經季節性調整的中國服務業採購經理指數（PMI）升至52.6，創14個月...

京東擴版圖 轉攻「下沉市場」

近日在實體零售領域動作頻頻的大陸電商平台京東，近日又傳出轉攻下沉市場（指一、二線大城市之外的市場）發展的新動向。就在本月...

百度自駕小黃 將開進歐洲

大陸無人駕駛企業正加速「出海」速度，其中，科技巨頭百度旗下自動駕駛出行服務平台「蘿蔔快跑」宣布，與美國線上叫車平台Lyf...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。