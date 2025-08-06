螞蟻出清「印度支付寶」股權

儘管中印關係在近期出現緩和跡象，但陸企在印度布局僵局似乎難以緩解。路透近日引述一份條款清單顯示，螞蟻集團將透過大宗交易出售剩餘持股，撤出有「印度支付寶」之稱的Paytm公司，交易估值可能達到380億印度盧比（約台幣129億元）。

報導指出，上述條款清單顯示，螞蟻集團將以每股1,020印度盧比的底價，出售剩餘5.84%的股權。

新浪財經指出，據交易數據，顯示Paytm上市主體One 97 Communications於過去兩年（2022至2024年）遭遇一系列減持，包括「股神」巴菲特投資旗艦波克夏公司，以及軟銀集團都相繼拋售撤資。

2023年8月，螞蟻集團曾向Paytm創辦人兼執行長夏爾馬（Vijay Shekhar Sharma）出售該公司10.3%的股份，今年5月再以2.42億美元（約台幣72億元）出售Paytm的4%股份。