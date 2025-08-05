快訊

台灣科技大廠「內鬼案」層出不窮 台積電不止一次

美「232條款」關稅箭在弦上！恐衝擊台廠近兩成營收 五大慘業出爐

念金變念經！少林寺新方丈上任三把火 福利驟減爆僧人離職潮

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸人形機器人企業曬訂單 哪些應用場景下訂最多？

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
圖為宇樹科技人型機器人R1。（取自宇樹科技官網）
圖為宇樹科技人型機器人R1。（取自宇樹科技官網）

人形機器人熱度依舊在市場延燒，近期大陸多家機器人企業包括智元機器人、宇樹科技等斬獲訂單，統計顯示機器人企業中標數量接近或超過去年全年水平。上述訂單的主要應用場景為表演講解、展館導覽等交互服務領域。多數分析認為，要真正商業化仍需要技術上的突破。

上證報引述企查查數據顯示，今年以來智元機器人中標9個項目，宇樹科技中標68個項目，優必選中標16個項目。其中較為知名項目有智元機器人、宇樹科技「分食」總預算人民幣1.24億元的人形雙足機器人代工服務採購項目，優必選擇中標總預算人民幣9,051萬元的機器人設備採購項目。

中國證券報報導，松延動力創始人、董事長姜哲源表示，在參加北京機器人半程馬拉松比賽後，公司一個月內取得意向訂單超過2,000台，合約金額超人民幣1億元，其中教育教具、商業演出需求佔比超60%。

銀河通用相關負責人在世界人工智能大會期間表示，其展示的商超值守機器人已經獲得100家門店訂單，計劃於年底前實現全國範圍投用；AlphaBot（愛寶）系列機器人的智平方則表示，公司今年已收到近500個通用智能機器人的訂單，主要用於工業、公共服務場景。

智元機器人合夥人、具身業務部總裁姚卯青稱，今年下半年行業會進入到真正「交卷」的階段。他進一步指出，判斷哪傢具身智能企業的能力比較強，最主要的方式是實戰檢驗，市場會看頭部公司的營收及發展成效。

然而，一段時間以來，外界質疑讓人形機器人從事表演、導覽顯得大材小用，大陸國家地方共建人形機器人創新中心首席科學家江磊分析稱，人形機器人的發展路徑，應該從文體娛樂這類公眾關注度高的場景切入，這符合新技術推廣的普遍規律。他認為人形機器人的產業化落地應該分三步走：先發展文體娛樂服務，再進入工業領域，最後進入家庭民生場景。

智元機器人首席科學家羅劍嵐表示，人形機器人要實現在複雜任務中達到近100%的成功率，還需要具身智能大模型的不斷優化升級。短期內，機器人將在工業智造等受限結構化場景先落地，通過大模型加優化的方式，降低交付成本，提高交付效率；長期來看，家庭場景是更大的市場，但需要解決複雜性、數據隱私、工程化等問題。

而人形機器人企業也正密集進行融資：截至目前，智元機器人已完成10輪融資，包括此前獲得騰訊、京東、比亞迪、上汽、北汽、TCL等多家產業資本投資;宇樹科技在7月中旬也已正式開始上市輔導，且目前也已完成十輪融資。

人民幣 科學家 人形機器人

延伸閱讀

陸國安部：警惕AI「數據投毒」 防範針對中國的數據汙染

人形機器人 陸整體水平「全球第一方陣」

兩岸快遞／上海推動探索者計畫 吸納半導體、AI廠加入

AI機器人兆元藍海 從題材想像到落地進展

相關新聞

大陸人形機器人企業曬訂單 哪些應用場景下訂最多？

人形機器人熱度依舊在市場延燒，近期大陸多家機器人企業包括智元機器人、宇樹科技等斬獲訂單，統計顯示機器人企業中標數量接近或...

車市銷量略顯疲態？陸7月新能源車批發銷量月減4%

據大陸乘聯會月度初步數據綜合預估，7月大陸全國新能源乘用車廠商批發銷量118萬輛，年增25%，月減4%。此外，美國電動車...

大陸十五五規劃怎麼做？專家：科技依然是重點 關注是否納入民生

川普關稅戰震動全球，其中中國大陸作為主要對手受到的衝擊、影響備受關注，特別大陸經濟當前遭遇重大挑戰。專家學者認為，大陸經...

大陸上半年GDP數字好看但體感不佳 專家點出原因

中國上半年GDP年增5.3%，被認為是在關稅衝擊下交出好成績，但民眾體感普遍並不好。經濟學者指出，這是因為名目GDP增速...

逾6成職位聚焦AI領域 阿里巴巴秋季招聘計劃收7000餘人

大陸科技巨頭阿里巴巴正式啟動2026屆秋季校園招聘，計劃招收逾7,000名員工，相較春招，阿里在秋招加大對人工智慧（AI...

中查Nvidia H20「後門」 分析：藉此拚AI晶片自主

川普政府允許Nvidia輝達(另稱英偉達)H20晶片(芯片)銷售中國，在市場看好輝達將掌握快速成長的中國AI市場之際，中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。