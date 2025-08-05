車市銷量略顯疲態？陸7月新能源車批發銷量月減4%

據大陸乘聯會月度初步數據綜合預估，7月大陸全國新能源乘用車廠商批發銷量118萬輛，年增25%，月減4%。此外，美國電動車廠商特斯拉（Tesla）上海工廠的出貨量再次下滑，主因中國市場激烈競爭，以及全球貿易不確定性。

乘聯會發布初步數據顯示，7月特斯拉中國銷量67,886輛（未細分出口和國內銷售）；與上年同期相比，銷量下降8.4%。

統計也指出，今年以來，特斯拉中國工廠出貨量便有6個月出現下滑，一方面來自大陸本土競爭對手比亞迪、小米的壓力，另一方面也受到貿易不確定性影響。而目前特斯拉在中國市場的產品線較為有限，正準備推出一款Model Y加長六座車型。

排名榜上，比亞迪以341,030輛批發銷量排行榜首。吉利汽車及長安汽車批發銷量分別為130,124輛及76,765輛，排名第二及第三。而特斯拉中國以批發銷量67,886輛排名第四。

在大陸廠商部分，乘聯會表示，隨著近期部分爆款新品推出，市場走勢總體較強，部分廠商表現超強，帶動7月車市淡季不淡。其中，零跑汽車、小鵬汽車、小米汽車、東風日產及廣汽豐田等廠商新能源批發銷量創歷史新高。

不過甫發布7月銷量成績單的大陸新能源車企多半較上月下滑，比如華為旗下的鴻蒙智行銷量排名新勢力第二，7月銷量47,752輛，但月降幅接近9.5%，最讓業界意外的是理想汽車，雖然仍然穩居造車新勢力銷量榜的第四名，但7月賣了30,371輛車，年減40%，月減16.28%，罕見出現雙雙下滑，也是連續兩個月增率下降。

此外，包括蔚來汽車和深藍汽車7月銷量月增率也呈下降趨勢。其中蔚來汽車銷量為21,017輛，月減15.68%。深藍汽車銷量為27,169輛，月減9.1%。

對於7月車市表現，中汽協分析認為，車市在7月進入傳統淡季。受部分地區補貼政策階段性退坡、汽車消費金融返佣下調及廠家促銷力度收縮影響，消費者持幣觀望情緒加劇。