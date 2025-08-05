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廣東屈公病疫情嚴峻 陸委會提醒國人慎重考慮前往

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
陸委會提醒國人，赴大陸廣東等地特別注意旅遊健康安全，並慎重考慮是否前往。陸委會提供
陸委會提醒國人，赴大陸廣東等地特別注意旅遊健康安全，並慎重考慮是否前往。陸委會提供

近日大陸廣東屈公病疫情嚴峻，並已蔓延至港澳，陸委會5日表示，衛生福利部疾病管制署即日起已將中國大陸廣東省列入黃色國際旅遊疫情警示區域，提醒國人赴當地應特別注意旅遊健康安全，做好防蚊措施，加強自我健康照護並保持警覺。

對於大陸屈公病疫情，陸委會今發布新聞稿，提醒國人特別注意旅遊健康安全並慎重考慮是否前往。

陸委會指出，近期中國大陸廣東省屈公病日趨嚴重，該省近1週即新增2,892例病例，且以佛山市最嚴峻，今年截至7月31日累計逾6,900例，疾管署本(114)年8月5日特將「中國大陸廣東省」之「國際旅遊疫情建議等級」標示為第二級：警示(Alert)。

陸委會並提到，另因中共近年持續增(修)相關國安法令，發生多起國人遭中共有關部門非法扣押、留置、盤查等案件，嚴重威脅國人赴陸港澳之人身安全，前已調升國人赴陸港澳旅遊警示為橙色(避免非必要旅行)。

針對疫情，陸委會再次提醒，民眾宜慎重考慮是否前往中國大陸，尤其是廣東省或其他屈公病流行地區，如仍計劃前往，除注意自身安全外，應加強防護，做好防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，並居住在設有紗窗紗門且衛生設備完善住所。入境時如出現發燒、骨骼關節痛等疑似症狀，請主動告知機場檢疫人員。

陸委會說，民眾在返國後如出現相關症狀，應盡速就醫並落實防蚊措施，主動告知旅遊史等，以利及早通報、診斷及治療。

陸委會補充，有關屈公病相關資訊可至疾管署全球資訊網(https://www.cdc.gov.tw)查閱，或撥打免付費防疫專線1922(0800-001922)洽詢。

屈公病是由基孔肯雅病毒（CHIKV）引起，在大陸也稱為基孔肯雅熱，該病毒由蚊蟲傳播，症狀包括高熱、劇烈關節疼痛和長期疲乏。

廣東 陸委會 屈公病

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