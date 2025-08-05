大陸央行：金融支持產業升級 防止惡性競爭

中國人民銀行等7部門發布指導意見書，強調透過金融措施支持新型工業化，推動產業加快升級、防止內捲式（惡性競爭過度耗損）競爭，2027年達成金融體系支持製造業高端化等目標。

中國人民銀行（央行）官網5日刊發「關於金融支持新型工業化的指導意見」。這份意見書由中國人民銀行、工業和信息化部（工信部）、國家發展改革委（發改委）、財政部、金融監管總局、中國證監會、國家外匯局等共7部門聯合發布。

意見書提到，聚焦新型工業化重大戰略任務，持續透過需求牽引、深化金融供給側結構性改革，致力於強化產業政策和金融政策協調合作，推動產業加快邁向中高端，防止內捲式競爭。

支持製造業高端化、智慧化、綠色化的金融體系將在2027年基本成熟，貸款、債券、股權、保險等金融工具在防範交叉性金融風險前提下緊密銜接，製造業企業有效信貸需求被充分滿足，製造業企業發行債券戶數和規模持續成長，股權融資水準顯著提升。

對應新型工業化重點領域，意見書提出數項支持措施，包括優化金融政策工具支持關鍵技術產品和突破、多重管道為科技成果轉化引入耐心資本、強化產業鏈重點企業綜合金融服務、提升產業科技創新能力和產業鏈、供應鏈韌性。

意見書指出，將建立健全的風險協同防控機制。建立產業和金融風險聯合研判和預警機制，由工信部、發改委等部門強化重大項目和重點產業的風險評估，及時地與金融管理部門和金融機構共用高風險專案和企業資訊。

意見書還指出，持續推動金融機構落實國家產業政策要求，強化信貸風險管理和資金用途監控，防範套取和挪用風險，致力於防止內捲式競爭；支持銀行透過重組、核銷、轉讓等方式，依法合規加大企業不良貸款處置力道。

意見書最後強調，中國人民銀行、工信部將會同有關部門全力推動意見書各項措施落實，完善金融支持新型工業化體系，為加快推進新型工業化提供更有力的金融支持。

「新型工業化」所指為製造業往數位化、智慧化、綠色化發展，強調科技含量高、經濟效益好、資源消耗低、環境污染少、人力資源充分發揮的工業化發展。中共20大報告提出，將在2035年基本實現新型工業化。