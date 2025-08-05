逾6成職位聚焦AI領域 阿里巴巴秋季招聘計劃收7000餘人

大陸科技巨頭阿里巴巴正式啟動2026屆秋季校園招聘，計劃招收逾7,000名員工，相較春招，阿里在秋招加大對人工智慧（AI）人才招聘力度，AI相關職位將占六成以上。

科創板日報報導，阿里巴巴開啟2026屆秋季校園招聘，計劃發出超過7,000工作機會，包含阿里巴巴控股集團、淘天、阿里雲、阿里國際、通義實驗室、智能信息、釘釘、高德等在內的阿里巴巴旗下15個業務集團和公司同時開啟秋招。

相較春招，阿里秋招進一步加大AI人才招募力度，此次AI相關職位占比超過六成，部分AI業務部門占比更高，阿里雲、阿里國際、釘釘占80%，高德占75%。

而金融界提到，阿里國際在2026屆校招中，80%的職位均為AI職位。這些職位包括AI演算法工程師、研發工程師以及AI產品經理等關鍵技術職位。同時，阿里國際啟動了針對全球的頭部AI科技人才培養計畫Bravo102。

據悉，該集團招聘對象為在2025年11月1日至2026年10月31日期間畢業的學生。大陸以畢業證為準，香港、澳門、台灣及其他國家則以學位證書為準。工作地點分布在杭州、北京、上海、新加坡、西雅圖、法蘭克福等多個國際城市。

阿里巴巴集團董事會主席蔡崇信此前在香港舉行的滙豐全球投資高峰會上稱，阿里巴巴的員工人數已觸底。公司將重新啟動並重新招聘，象徵著人才戰略的重要轉向。

阿里巴巴集團執行長吳泳銘在財報分析師會上曾明確表態，未來三年將圍繞AI策略核心加強投入。投入重點包括AI及雲端運算的基礎建設、AI基礎模型平台及AI原生應用，以及現有業務的AI轉型升級三個面向。

阿里巴巴在AI人才引進上持續發力。今年2月，全球頂尖AI科學家、前Salesforce集團副總裁許主洪出任阿里集團副總裁。他負責AI To C業務的多模態基礎模型及Agents相關基礎研究與應用解決方案。

金融界認為，此回阿里大規模校園招募體現出阿里巴巴在AI領域的戰略布局。公司透過引進大量AI人才，為未來在人工智慧領域的發展奠定人才基礎。這項措施也反映當前科技業對AI人才的旺盛需求。