大陸上半年GDP數字好看但體感不佳 專家點出原因

中國上半年GDP年增5.3%，被認為是在關稅衝擊下交出好成績，但民眾體感普遍並不好。經濟學者指出，這是因為名目GDP增速僅4.3%，且結構分化、分配不均，中國經濟形勢比想像的還要嚴峻。

微信公眾號「首席經濟學家論壇」4日刊發西京研究院院長趙建對中國上半年經濟數據的分析。

趙建說，上半年數據顯示關稅戰衝擊低於預期，出口繼續支撐著經濟的半壁江山；「兩重兩新」政策力挽狂瀾；各種國債、地方債提前發行，大項目能上盡上，上半年完成了全年的6成任務，共同堆出了5.3%的經濟成長率。

至於為什麼社會上的微觀體感與宏觀數據明顯背離？他指出，實際國內生產毛額（GDP）上半年雖然成長5.3%，但是名目增速卻只有4.3%。截至今年第2季，中國GDP平減指數（名目GDP與實質GDP的比率）已連續9個季為負，且第2季的指數較第1季進一步走低，反映出經濟面臨巨大的通縮壓力。

名目GDP是指以當期市場價格計算的特定時期GDP，包含了物價水準的因素。

而GDP平減指數已經9季度為負數，意味著物價走低已經兩年多了。趙建指出，當物價普遍走低而發生通縮的時候，實際債務負擔會加倍增加，導致社會上出現大量的破產、裁員，加重了需求不足和供給過剩。

趙建還指出，微觀體感取決於個人處於哪個行業、哪個領域以及哪個年齡段。物價走低對民企、小企業、下游企業的衝擊要大於國企、大企業、上游企業；對領取固定養老金的退休人員要好於剛畢業的年輕人，對債務負擔較高的中產階層的衝擊最大。

隨著房地產、補教、數位平台等中產階層獲益的行業因為周期和政策原因進入收縮期，白領中產群體也都降級，特別是負債過高的群體，會加倍承受社會轉型的陣痛。

趙建表示，同樣的5.3%GDP成長率，政策放的水流向很不均勻，所形成的貨幣主要集中在大國企、政府、銀行和極個別群體手中，但過去普惠式成長的時候，靠的是像房地產這樣能惠及50多個行業的產業。

趙建最後指出，上半年的5.3%的背後是很多政策透支，中美關稅戰的風險也是遞延的。如果政策開始退坡和中美關稅戰休戰期到期，那麼下半年的穩增長壓力會極其巨大。如果房地產市場再穩不住，下半年的經濟在總量上很難會有明顯起色。

他認為，中國經濟形勢其實非常緊迫，下半年需要在房地產和消費層面推出更加有力的政策，才能順利完成今年的任務，不僅是GDP成長率達到5%，還要保證CPI（消費者物價指數）要接近2%，這也是官方年初定下的目標，至少不能低太多。