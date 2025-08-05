曾稱對標Costco！盒馬「第二增長曲線」將畫下句點

阿里巴巴旗下的自營生鮮及日用品零售連鎖超市「盒馬鮮生」推出的「盒馬X會員店」近期有多家店面已在7月底宣布停業。同時，盒馬在大陸的最後一家會員店上海森蘭店也將於8月31日停業。專家分析，盒馬此舉象徵將聚焦核心業態策略調整，強化生鮮供應鏈與配送能力，以打造具持續競爭力的業務模式。

經濟觀察報報導，盒馬會員店將全部停業。 7月29日，盒馬X會員店北京世界之花門店的公告顯示，該店將於兩日後的7月31日停止營業；同在7月31日，盒馬X會員店的蘇州相城店、南京燕子磯店亦停止營業。此後，盒馬X會員店在大陸全國僅餘一家——盒馬X會員店上海森蘭店，不過，與客服確認，該店也將於8月31日停業。

至此，盒馬的所有會員店將全數關閉。此前，2月28日，盒馬X會員店發布公告稱，因業務調整，上海盒馬X會員店、高青店、大場店、東虹橋店4月1日起暫停營業

財經雜誌指，今年4月，盒馬將原有的「盒馬雲超」調整為「雲享會」，消費者可在線購買超過800款盒馬MAX自有品牌商品，相較於普通用戶，盒馬X會員用戶可享受會員價及全年無限次滿人民幣49元免郵到家的服務。目前，這些權益仍然保留。

對於盒馬X會員店全部停業，21世紀經濟報導引述消息人士回應稱，此次關店是盒馬主動作出的業務調整。中國商業聯合會專家委員會委員賴陽認為，盒馬基於自身資源優勢與產業趨勢，作出聚焦盒馬鮮生及暢貨中心等業態的策略調整。透過強化高品質生鮮供應鏈和即時配送能力，盒馬旨在建立更具持續競爭力的業務模式。

事實上，首間盒馬X會員店於2020年10月在上海開業，作為盒馬鮮生之外的獨立會員店業態，會員店也被視作盒馬的「第二增長曲線」，並號稱對標好市多（Costco）的會員店業務。該名牌其後迎來擴張高峰，截至2023年10月，盒馬X會員店已開設10家門店，分布於上海、北京、南京及蘇州等地。而盒馬會員店全數關閉後，也代表著盒馬徹底分離其「第二成長曲線」。

時任盒馬首席執行官侯毅在第一間盒馬會員店開業時曾稱，希望與Costco、山姆正面交鋒，能快速、高效地提升盒馬的能力。

據悉，中國連鎖經營協會調查顯示，2024年大陸連鎖超市產業面臨較大的發展壓力。其中，38.2%的超市企業銷售總額較去年成長，主要來自於經營能力的提升，但多數門市總數並未增加，更有57.4%的企業銷售總額較去年同期下降。不少大陸消費者也坦言，已經很少去實體超市，頂多週末有空才去，平常多以線上下單送到家購買為主。